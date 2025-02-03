Доллар и евро ушли в крутое пике: сколько стоит валюта

Гривна укрепила свои позиции относительно доллара и евро

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Курс валют в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Какой официальный курс доллара и евро 3 февраля

Какой курс доллара и евро в обменниках 3 февраля

Официальный курс доллара на понедельник, 3 февраля, установили на уровне 41,73 грн за доллар. Гривна укрепилась на 9 копеек. Об этом говорится на сайте НБУ.

Относительно евро, национальная валюта укрепила свои позиции. Официальный курс евро снизился на 19 копеек и составляет 43,32 грн за евро.

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Наличный курс доллара к гривне в банках Украины снизился на 10 копеек и в среднем составляет 42,10 грн за доллар. Купить американскую валюту банки предлагают по 41,50 грн за доллар.

Евро также подешевело - средний курс продажи снизился сразу на 37 копеек и составляет 43,68 грн за евро. Купить европейскую валюту можно за 43,13 грн за евро.

Курс валют в обменниках

В пунктах обмена валюты курс доллара утром 3 февраля упал до 41,90 грн за доллар, тогда как купить его можно за 41,86 грн за доллар.

Евро в обменниках сегодня стоит 43,85 грн за евро, а средний курс продажи составляет 43,15 грн за евро.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Напомним, на 29 января официальный курс доллара установили на уровне 42,02 гривен за доллар, что на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим днем. Евро снизился на 37 копеек, курс составляет 43,78 гривны.

Также Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 3 февраля, зафиксировав укрепление гривны. Курс доллара снизился на 9 копеек и составляет 41,73 грн/долл.

Как сообщал Главред, в 2025 году курс доллара в Украине продолжит постепенно расти, однако большие колебания на валютном рынке маловероятны. По прогнозам эксперта Сергея Фурсы, до конца года доллар может достичь уровня 45 гривен.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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