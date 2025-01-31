Доллар и евро резко подешевели: каким будет курс валют с 3 февраля

Согласно данным регулятора, курс доллара снизился.

https://glavred.info/economics/dollar-i-evro-rezko-podesheveli-kakim-budet-kurs-valyut-s-3-fevralya-10635677.html Ссылка скопирована

Каким будет курс доллара / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара на следующей неделе

Каким будет курс евро с 3 февраля

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 3 февраля, зафиксировав укрепление гривны по отношению к доллару и евро.

Согласно данным регулятора, курс доллара снизился на 9 копеек и составил 41,73 грн/долл.

видео дня

Евро подешевел на 19 копеек, достигнув отметки 43,32 грн/евро.

На межбанковском валютном рынке к 16:00 курс гривны к доллару установился в диапазоне 41,65/41,71 грн/долл., а к евро — 43,28/43,33 грн/евро.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, официальный курс доллара на 24 января установили на уровне 41,98 гривны за доллар, что является самым низким показателем с 30 декабря 2024 года (41,94 грн/долл.). Курс евро также снизился на 2 копейки и составляет 43,67 грн/евро.

Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько отметила, что февраль обычно является спокойным месяцем для валютного рынка, однако на ситуацию могут повлиять действия новоизбранного президента США Дональда Трампа. Она прогнозирует курс доллара в феврале в пределах 42,7-43,6 грн/долл.

Экономист Александр Хмелевский также считает, что валютный рынок останется стабильным, учитывая валютные резервы НБУ, которые по состоянию на 1 января составляли $43,8 млрд. По его мнению, в феврале курс доллара может быть в пределах 42,5-43,5 грн, а евро - 43,5-45 грн.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред