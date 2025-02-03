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Девушка Тараса Цымбалюка высказалась об актере на фоне слухов о разрыве

Элина Чигис
3 февраля 2025, 09:24
305
Светлана Готочкина перенесла операцию.
Тарас Цымбалюк, Светлана Готочкина
Светлана Готочкина выписалась с больницы / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цымбалюк, Светлана Готочкина

Вы узнаете:

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Уже некоторое время ходят слухи о том, что украинский актер Тарас Цымбалюк и его девушка бизнесвумен Светлана Готочкина расстались.

Пара пока не давала точных ответов по этому счету, но Светлана все же прокомментировала их отношения.

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На своей страницы в Instagram Готочкина ответила на вопрос подписчиков о том, поддерживает ли ее Тарас после операции на носу.

"Почему не поддерживает? Поддерживает. Вот сегодня передал цветы с шариками", – призналась Светлана.

Тарас Цымбалюк сделал подарок Светлане Готочкиной
Тарас Цымбалюк сделал подарок Светлане Готочкиной / фото: скрин instagram.com, Светлана Готочкина
Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

Тарас Цымбалюк - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее Тарас Цымбалюк показал Светлану Готочкину, которая держит коробочку с кольцом. Фанаты уже приготовились поздравлять Цымбалюка с третьей помолвкой, но поспешили. Свадьбой с Готочкиной у актера пока и не пахнет, а вот опозориться перед избранницей актер умудрился.

А также украинский актер Тарас Цымбалюк отписался от своей девушки Светланы в соцсетях, а также она публично не поздравила его с днем рождения. А вот в прошлом году девушка посвятила пост своему возлюбленному.

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Кто такой Тарас Цымбалюк?

Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

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