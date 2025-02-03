Девушка Тараса Цымбалюка высказалась об актере на фоне слухов о разрыве

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Уже некоторое время ходят слухи о том, что украинский актер Тарас Цымбалюк и его девушка бизнесвумен Светлана Готочкина расстались.
Пара пока не давала точных ответов по этому счету, но Светлана все же прокомментировала их отношения.
На своей страницы в Instagram Готочкина ответила на вопрос подписчиков о том, поддерживает ли ее Тарас после операции на носу.
"Почему не поддерживает? Поддерживает. Вот сегодня передал цветы с шариками", – призналась Светлана.
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Отметим, как сообщал Главред, ранее Тарас Цымбалюк показал Светлану Готочкину, которая держит коробочку с кольцом. Фанаты уже приготовились поздравлять Цымбалюка с третьей помолвкой, но поспешили. Свадьбой с Готочкиной у актера пока и не пахнет, а вот опозориться перед избранницей актер умудрился.
А также украинский актер Тарас Цымбалюк отписался от своей девушки Светланы в соцсетях, а также она публично не поздравила его с днем рождения. А вот в прошлом году девушка посвятила пост своему возлюбленному.
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Кто такой Тарас Цымбалюк?
Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
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