"Иду дальше": Цымбалюк обратился к фанатам после слухов о разрыве с возлюбленной

Тарас Цымбалюк рассказал, какой сложный период он переживает.

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Тарас Цымбалюк заинтриговал поклонников / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цымбалюк

Кратко:

Тарас Цымбалюк поделился своими переживаниями

Актер дал несколько советов своим поклонникам

Украинский популярный актер Тарас Цымбалюк высказался о личном после слухов о том, что он расстался со своей возлюбленной – бизнесвумен Светланой Готочкиной.

На своей странице в соцсетях актер опубликовал соответствующий пост, где и прокомментировал, что произошло.

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"Я не хочу здесь оставлять какие-то сопли, но должен написать пару мыслей. Был плохой финал года. С одной стороны, долгое время все до этого шло, с другой - без точек над "и" могло тянуться еще кто знает сколько. А еще, с третьей стороны, есть эмоциональный фактор, который способен за час менять судьбу", - написал Цымбалюк.

Тарас не скрыл, что ему даже пришлось употреблять успокоительное.

"Фокусируйтесь на своих чувствах, озвучивайте свои переживания, пока не поздно, говорите близким все, что есть на душе, как бы это тяжело ни воспринималось – другого пути нет. Можно пытаться создать иллюзию для всего мира. Для себя – нет. Говорить или нет близким - это пол беды. Себя не обманывайте - в этом же свобода. Ваши достижения тоже будут иметь в социуме сомнительные увлечения. Все это нужно только вам! Ты это делаешь только для себя. Народ, большинство теней в нашей жизни образуется из-за того, что мы сами стоим, закрывая солнце. И помните, главное – любовь. Всех обнял! Иду дальше!" - добавил актер.

Пост Цымбалюка вы можете увидеть здесь.

Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, Юлия Санина рассказала о том, что начался новый этап коллектива The Hardkiss. Также на странице группы опубликовали пост о том, что концерт на НСК "Олимпийский" в Киеве отменяется.

Напомним, украинская певица Алина Гросу показала новый снимок с мужем, личность которого она скрывает. Певица традиционно скрыла его лицо, но поклонники уже догадались, кто он.

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Кто такой Тарас Цымбалюк? Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

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