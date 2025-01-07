"Это очень неприятно": Тарас Цымбалюк попал в скандал - что произошло

Тарас Цымбалюк попал под волну хейта от фанатов.

https://glavred.info/starnews/eto-ochen-nepriyatno-taras-cymbalyuk-popal-v-skandal-chto-proizoshlo-10628498.html Ссылка скопирована

Тарас Цымбалюк ответил недовольной подписчице / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цымбалюк

Кратко:

Тарас Цымбалюк показал переписку с поклонницей

Актер ответил на критику в свою сторону

Украинский популярный актер Тарас Цымбалюк показал, как его раскритиковал подписчица.

На своей странице в Instagram Цымбалюк опубликовал скрин с комментарием подписчицы о его нецензурной лексике.

видео дня

"Это очень неприятно слушать! Вы же актер – представитель культуры, так несите в массы именно культуру!" – написала поклонница.

Актер в ответ посоветовал ей не слушать его и отписаться со страницы.

"Основная ценность – быть собой. А не подстраиваться под толпу", – подметил Тарас.

Также подписчика заявила, что отпишется от актера и не будет даже смотреть фильмы с его участием.

"Кайф", – написал Цымбалюк.

Переписка Тараса Цымбалюка с фанаткой / фото: скрин instagram.com, Тарас Цымбалюк

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, Юлия Санина рассказала о том, что начался новый этап коллектива The Hardkiss. Также на странице группы опубликовали пост о том, что концерт на НСК "Олимпийский" в Киеве отменяется.

Напомним, украинская певица Алина Гросу показала новый снимок с мужем, личность которого она скрывает. Певица традиционно скрыла его лицо, но поклонники уже догадались, кто он.

Вас может заинтересовать:

Кто такой Тарас Цымбалюк? Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред