"Это очень неприятно": Тарас Цымбалюк попал в скандал - что произошло

Кратко:
- Тарас Цымбалюк показал переписку с поклонницей
- Актер ответил на критику в свою сторону
Украинский популярный актер Тарас Цымбалюк показал, как его раскритиковал подписчица.
На своей странице в Instagram Цымбалюк опубликовал скрин с комментарием подписчицы о его нецензурной лексике.
"Это очень неприятно слушать! Вы же актер – представитель культуры, так несите в массы именно культуру!" – написала поклонница.
Актер в ответ посоветовал ей не слушать его и отписаться со страницы.
"Основная ценность – быть собой. А не подстраиваться под толпу", – подметил Тарас.
Также подписчика заявила, что отпишется от актера и не будет даже смотреть фильмы с его участием.
"Кайф", – написал Цымбалюк.
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Кто такой Тарас Цымбалюк?
Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
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