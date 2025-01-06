Тарас Цымбалюк поставил точку в сплетнях о своей личной жизни - что случилось

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- Тарас Цымбалюк ответил на вопросы фанатов
- Актер хитро рассказал о своей личной жизни
Украинский известный актер Тарас Цымбалюк ответил на скандальные вопросы своих поклонников.
На своей странице в Instagram Тарас высказался о личной жизни.
Отметим, уже несколько недель ходят слухи о том, что он расстался со своей возлюбленной – бизнесвумен Светланой Готочкиной.
Актер в ответах отметил, что он не женат и считает ценностями - "любовь и невероятные ощущения".
"Надо мечтать, ставить цели и идти к ним", – написал Тарас.
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Отметим, как сообщал Главред, Юлия Санина рассказала о том, что начался новый этап коллектива The Hardkiss. Также на странице группы опубликовали пост о том, что концерт на НСК "Олимпийский" в Киеве отменяется.
Напомним, украинская певица Алина Гросу показала новый снимок с мужем, личность которого она скрывает. Певица традиционно скрыла его лицо, но поклонники уже догадались, кто он.
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Кто такой Тарас Цымбалюк?
Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
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