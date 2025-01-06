Тарас Цымбалюк поставил точку в сплетнях о своей личной жизни - что случилось

Тарас Цымбалюк продолжает подливать масла в огонь.

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Тарас Цымбалюк заинтриговал поклонников / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цымбалюк

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Тарас Цымбалюк ответил на вопросы фанатов

Актер хитро рассказал о своей личной жизни

Украинский известный актер Тарас Цымбалюк ответил на скандальные вопросы своих поклонников.

На своей странице в Instagram Тарас высказался о личной жизни.

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Отметим, уже несколько недель ходят слухи о том, что он расстался со своей возлюбленной – бизнесвумен Светланой Готочкиной.

Актер в ответах отметил, что он не женат и считает ценностями - "любовь и невероятные ощущения".

"Надо мечтать, ставить цели и идти к ним", – написал Тарас.

Тарас Цымбалюк не женат / фото: скрин instagram.com, Тарас Цымбалюк

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Отметим, как сообщал Главред, Юлия Санина рассказала о том, что начался новый этап коллектива The Hardkiss. Также на странице группы опубликовали пост о том, что концерт на НСК "Олимпийский" в Киеве отменяется.

Напомним, украинская певица Алина Гросу показала новый снимок с мужем, личность которого она скрывает. Певица традиционно скрыла его лицо, но поклонники уже догадались, кто он.

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Кто такой Тарас Цымбалюк? Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

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