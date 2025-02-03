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"Расслабляться нельзя": Беларусь начала проверку боеготовности войск

Руслана Заклинская
3 февраля 2025, 11:30
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Задачей проверки является обеспечение защиты суверенитета и территориальной целостности, заявили в Минобороны Беларуси.
'Расслабляться нельзя': Беларусь начала проверку боеготовности войск
Беларусь проводит масштабную проверку войск / Коллаж: Главред, фото: Минобороны Беларуси

Кратко:

  • В Беларуси стартовала плановая проверка боевой готовности Вооруженных Сил
  • Проведут испытания новых способов применения разведывательных и ударных дронов
  • Цель - защита суверенитета и территориальной целостности Беларуси

С понедельника, 3 февраля, в Беларуси начинают плановую проверку боевой готовности Вооруженных Сил. Главная цель - защита суверенитета и территориальной целостности страны. Об этом сообщили в Минобороны Беларуси.

Проверку возглавит начальник Генерального штаба, первый заместитель министра обороны генерал-майор Павел Муравейко. В Беларуси будут оценивать способность механизированных частей и подразделений выполнять задачи по назначению.

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"Учитывая особенности складывающейся обстановки, цели и задачи подготовки Вооруженных Сил в текущем году, сегодня мы начинаем плановую проверку боевой готовности Вооруженных Сил. Как говорит наш Главнокомандующий, - "Расслабляться нельзя", - и это прежде всего касается нас с вами. Особенно сейчас", - заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

По его словам, обстановка обязывает Беларусь "держать руку на пульсе и держать порох сухим". Хренин загадочно заявил, что армии страны "надо быть готовыми к тому, для чего предназначены Вооруженные Силы". Проверка боеготовности в Беларуси якобы должна подготовить войско к защите суверенитета и территориальной целостности страны.

"Личному составу, в том числе военнообязанным, призванным из запаса, предстоит выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и специальной техники к применению, выйти в назначенные районы", - заявили в ведомстве.

Хренин утверждает, что занятия будут проводиться на полигонах и незнакомых участках местности, где белорусским военным "необходимо будет принимать нестандартные решения и действовать быстро". Отдельное внимание в Беларуси обещают уделить апробации новых методов поддержки сухопутных войск с помощью разведывательных и ударных беспилотных авиационных комплексов.

Также во время выполнения учебно-боевых задач планируется применение средств радиоэлектронной борьбы для подавления каналов управления и противодействие БпЛА.

"К экзаменам нам с вами не привыкать, из них состоит вся наша жизнь. Поэтому к задачам приступаем спокойно, выверено. К оценке действий войск - со всей строгостью", - объявил министр обороны Беларуси, которая поддерживает агрессию РФ против Украины.

Армия Беларуси - новости по теме

Напомним, в Беларуси с 8 января по 31 января проходили военные учения возле украинской границы под руководством председателя Гомельского районного исполнительного комитета. Учения включали прием военнообязанных, восстановление навыков командного состава и подготовку военных к выполнению задач вместе с инженерными подразделениями.

Также белорусское командование вернуло подразделения Вооруженных Сил на приграничную территорию с Украиной, где они находились до сентября-октября 2024 года. Общая численность переброшенных подразделений - около 1500 человек. Однако на данный момент эти силы не представляют угрозы для Украины.

Как сообщал Главред, в Беларуси создано около 14 новых отрядов, состоящих из белорусских военных и "вагнеровцев". Эти подразделения могут использовать для поддержки российских войск в Курской области в феврале.

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Позиция Беларуси в войне против Украины

Республика Беларусь, близкий союзник Российской Федерации, поддержала своего восточного соседа в российском вторжении в Украину в 2022 году. Перед началом широкомасштабного вторжения Республика Беларусь позволила ВС РФ проводить недельные военные учения на своей территории; однако российские войска не покинули страну после того, как они должны были закончить.

Беларусь позволила Российской Федерации осуществить часть вторжения со своей территории, предоставляя России кратчайший наземный путь к столице Украины Киеву.

Республика Беларусь сначала отрицала свою причастность к войне, но впоследствии признала, что позволила российским ракетным установкам, размещенным на ее территории, обстреливать украинские цели, пишет Википедия.

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