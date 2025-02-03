Криминальный авторитет и организатор 'титушек' Армен Саркисян умер в Москве - СМИ

Армен Саркисян умер в реанимации, не приходя в сознание.

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Армен Саркисян умер в реанимации, не приходя в сознание / Коллаж: Главред, фото: росСМИ

Кратко:

Криминальный авторитет Армен Саркисян умер после взрыва

Он имел множественные травмы, оторванную ногу и находился в коме

Предварительная причина смерти - проникающее осколочное ранение в районе сердца

В понедельник, 3 февраля, в московской больнице умер криминальный авторитет времен Януковича Армен Саркисян, которого взорвали в жилом комплексе столицы РФ. Он умер в реанимации, не придя в сознание. Об этом сообщают российские Telegram-каналы Mash и Astra.

Сначала российские СМИ сообщали, что Саркисян выжил после взрыва, который произошел в элитном жилом комплексе "Алые паруса". Впоследствии стало известно, что криминальный авторитет времен Януковича находился в критическом состоянии.

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По данным СМИ, у него были множественные ранения и оторвало левую ногу. Он находился в реанимации в коме. Предварительной причиной смерти называют проникающее осколочное ранение груди в районе сердца.

Элитный жилой комплекс в Москве, где произошел взрыв, имел усиленную охрану и систему видеонаблюдения. В этом ЖК проживали известные личности, в частности Анна Седокова и Дана Борисова, однако это не спасло Армена Саркисяна.

Интересно, что Саркисян арендовал квартиру, а не владел ею. По данным россиян, исполнители покушения могли также снимать жилье в этом ЖК, готовя операцию около месяца.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, убийство общественно опасным способом и незаконный оборот оружия. Территорию дома полностью перекрыли, а жителей временно эвакуировали.

Смотрите видео, как выглядит элитный ЖК после взрыва:

Элитный ЖК после взрыва / Фото: скриншот

Что известно об Армене Саркисяне

По данным Службы безопасности Украины, Армен Саркисян, известный также как Армен Горловский, входил в близкое окружение беглого президента Виктора Януковича. Родом из ныне оккупированной Горловки, 44-летний Саркисян с 2014 года находится в розыске по подозрению в организации "титушек" Майдана и причастности к убийству журналиста Вячеслава Веремия.

В феврале 2014 года, по данным следствия, Саркисян, действуя в интересах тогдашнего министра внутренних дел Виталия Захарченко и своих бизнес-партнеров, дал Юрию Крысину задание нанять 200-300 "титушек" для противодействия протестующим в Киеве. В результате этих действий погиб журналист Вячеслав Веремий.

Во времена правления Януковича Армен Саркисян имел статус влиятельного криминального авторитета, приближенного к экс-депутату "Партии регионов" Юрию Иванющенко (Юре Енакиевскому). После Революции Достоинства он скрывался в России, где продолжил свою преступную деятельность.

По данным Главного управления разведки МО Украины, после 24 февраля 2022 года Саркисян занимался мародерством и "отжимом" бизнесов на оккупированных территориях Украины.

Также после начала полномасштабного вторжения России он создал батальон спецназначения "АрБАТ", который сначала действовал на Торецком направлении, а впоследствии был передислоцирован для выполнения задач на территории Курской области РФ. По данным украинских спецслужб, основу этого подразделения составляют рецидивисты, осужденные за тяжкие преступления - убийства, разбой, насильственные действия.

Кроме того, Саркисян был назначен "смотрящим" за тюрьмами на временно оккупированной территории Донецкой области, где активно вербовал заключенных для войны против Украины.

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Как сообщал Главред, 2 февраля 2025 года в центре Москвы произошел взрыв, в результате которого Саркисян получил критические ранения.

Напомним, 18 января в России в результате взрыва умер генерал-майор ФСБ Сергей Петров и его адъютант. Накануне украинские спецслужбы сообщили Петрову о подозрении в организации репрессий на оккупированных территориях.

По информации источников, ликвидация генерала - результат спецоперации украинских спецслужб. Российские СМИ сообщили, что взрывное устройство было заложено в автомобиль Петрова, и оно сдетонировало, когда генерал садился в машину возле своего дома в Санкт-Петербурге. Оба погибли на месте.

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