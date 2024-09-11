В Черкасской области задержали 'криминального авторитета', который жестко избил военного

Полиция также провела обыски по месту жительства мужчины и изъяли предварительно, наркотическое средство и оружие.

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В Черкасской области задержали мужчину, который избил военного / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: видео

В Национальной полиции Украины сообщили, что правоохранители задержали подозреваемого в избиении ветерана в Смеле. 28-летний мужчина скрывался от правоохранителей в одном из отелей на территории Черкасской области.

Известно, что мужчина задержан при участии спецназовцев полиции. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения - следствие по согласованию с прокуратурой ходатайствует об избрании содержания под стражей, сообщили в пресс-службе полиции.

Также сообщается, что по месту жительства фигуранта прошли обыски, в результате которых было изъято, предварительно, наркотическое средство и оружие. По результатам следственных действий следствием были возбуждены дополнительные внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту незаконного хранения оружия и наркотиков (по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины).

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Полиция задержала мужчину, который избил ветерана / скриншот: t.me/glavredinfo

Смотрите видео задержания подозреваемого в избиении ветерана в Смеле:

Кроме того, отмечается, что по факту избиения ветерана в городе Смела Черкасской области полиция проводит расследование уголовных производств по ч. 2 ст. 296 УКУ (хулиганство, совершенное группой лиц) и ч. 4 ст. 189 КМУ (вымогательство), по которым мужчине 10 сентября было объявлено о подозрении в процессуальном порядке.

Напомним, что в Смеле разгорелся скандал - криминальный авторитет избил военного. Местный "бандит" Вадим Долотенко избил ветерана войны и заставил к публичным извинениям за то, что военный поставил под сомнение его "авторитет".

"Охранники Тищенко" избили военного Дмитрия Павлова на глазах у жены с младенцем. Также было зафиксировано, что "охранники Тищенко" схватили Павлова, тот пытался сопротивляться, но его все же положили на землю и скрутили.

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