Враг отступает на важном направлении: где ВСУ разбили наступление противника

Вследствие потерь противник отказался от дальнейших штурмовых действий.

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Наступление врага на Новопавловском направлении остановлено / Колаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

Что происходит на фронте:

ВСУ уничтожили бронетехнику оккупантов возле Великой Новоселки

Три танка, три ББМ и багги врага уничтожены силами ВСУ

Российские войска попытались штурмом прорвать оборону ВСУ неподалеку Великой Новоселки, однако их атака потерпела поражение. Украинские военные нанесли огневой удар по технике противника, заставив его отказаться от дальнейшего наступления, сообщила Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" в своем отчете в Telegram.

По данным украинских защитников, на Новопавловском направлении российские штурмовые группы атаковали в районе Константинополя.

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В то же время возле Великой Новоселки оккупанты пытались развернуть наступление с привлечением бронетехники, используя ее в две волны.

"По колоннам было нанесено огневое поражение, в результате которого были уничтожены три танка, три ББМ и одна багги. Оккупанты отказались от дальнейших наступательных действий", - говорится в сообщении.

Ситуация в районе Великой Новоселки, что в Донецкой области, остается напряженной. В течение последних недель интенсивность боевых действий возросла, а противник пытается прорвать украинскую оборону.

Ситуация возле Великой Новоселки - что известно

Как сообщал Главред, 29 января, по данным DeepState, РФ оккупировала Большую Новоселку. Генштаб ВСУ об оккупации подтверждения не предоставил.

Впоследствии в ВСУ сделали заявление о ситуации в Великой Новоселке. В 110-й бригаде опровергли информацию DeepState об оккупации поселка. Там заявили, что бои в Великой Новоселке продолжаются.

В свою очередь начальник службы по связям с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады Иван Секач объяснил, смогут ли россияне пойти дальше Великой Новоселки. По его словам, оккупантам надо очень много усилий, чтобы продолжать наступление.

Больше новостей о ситуации на фронте:

Что известно об ОСУВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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