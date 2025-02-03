Зеленский готов "смягчить позицию по территориям": громкое заявление Келлога

Важно:
- Зеленский "дал понять, что смягчит позицию по вопросу территорий"
- Путин также будет вынужден уступить, считает Келлог
Президент Владимир Зеленский якобы готов к смягчению позиции по поводу территорий для завершения войны, заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог.
По его словам, Зеленский "уже дал понять, что смягчит свою позицию по вопросу территорий". Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин также будет вынужден уступить, сообщает RFE/RL.
Спецпредставитель Трампа говорит, что обе стороны должны будут пойти на уступки, что является единственным выходом для окончания войны.
"Со временем мы проведем дискуссии со всеми, и, вероятно, в ближайшее время… И это хорошо для обеих сторон", – заявил Келлог.
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Ранее сообщалось о том, что Путин дал сигнал, что не согласится на мирные переговоры. Диктатор дал сигнал российскому обществу, что война будет продолжаться и что РФ не планирует в ближайшее время участвовать в мирных переговорах.
Напомним, ранее сообщалось, когда могут быть переговоры делегации Украины с командой Трампа. Основные переговоры украинской делегации с новой командой Трампа ожидаются тогда, когда будет "Украинская неделя" в Вашингтоне.
Как ранее сообщал Главред, Владимир Огрызко рассказал, почему Украина и РФ не смогут договориться. Украине нет смысла вести переговорный процесс со страной-агрессором Россией, пока наша сторона не имеет рычагов влияния на российскую сторону. Он считает, чтобы иметь такие инструменты влияния, нужно заставить РФ отступить.
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Кто такой Кит Келлог
Кит Келлог - бывший генерал-лейтенант армии США, который работал исполняющим обязанности советника по национальной безопасности в начале срока президентства Трампа. Затем был советником по национальной безопасности бывшего вице-президента Майка Пенса.
Сейчас 80-летний Келлог является сопредседателем Центра американской безопасности в AFPI.
Келог критиковал непоследовательную поддержку Украины Западом. Еще в сентябре 2022 года он призвал администрацию Байдена предоставить Украине все необходимое оружие, чтобы нанести армии РФ военное поражение.
Как пишет The Guardian, в апреле 2024 года Келлог предлагал завершить войну путем переговоров с Россией. В документе "Америка прежде всего, Россия и Украина", соавторами которого являются Келлог и бывший аналитик ЦРУ Фред Фляйц, предлагается прекратить поставки оружия Украине, если Киев откажется от мирных переговоров, или наоборот — усилить поставки, если Кремль не захочет диалога.
"Мы говорим украинцам: Вы должны сесть за стол переговоров, и, если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет. И мы говорим Путину: Он должен сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", — говорил Келлог в июне.
При этом авторы документа признают, что Украине будет трудно принять мирное соглашение, "которое не вернет ей всю ее территорию" и не возложит на Россию ответственность за вторжение.
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