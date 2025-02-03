Ядерное разоружение РФ: эксперт раскрыл неожиданный сценарий

Уничтожение российских боеголовок должно происходить под международным контролем, говорит Александр Хара.

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Появился сценарий ядерного разоружения РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрин из видео

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Россия уже нарушала свои обязательства по разоружению

Разоружение РФ должно происходить под международным контролем

Дипломат, исполнительный директор Центра оборонных стратегий Александр Хара заявил о том, что вполне можно повторить исторический опыт, когда СССР согласился сократить свой ядерный арсенал, а уже после распада Советского Союза в современной России действовала программа "Мегатонны в мегаватты".

"Это была американская инициатива, по которой российский высокообогащенный уран передавался США и перерабатывался в топливо для атомных электростанций", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

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По его словам, это был бы наиболее правильный путь: во-первых, процесс уничтожения боеголовок происходил бы под международным контролем, а во-вторых, это принесло бы пользу в сфере мирной энергетики.

Собеседник напомнил, что Россия уже нарушала свои обязательства по разоружению. Например, она обязалась уничтожить все свое химическое оружие, но, как показало использование "Новичка" (а это запрещенное химическое оружие), на самом деле она этого не сделала.

"Я не исключаю возможности, что в России также сохранилось и биологическое оружие, а также есть потенциал для его масштабного производства. Поэтому в любом процессе разоружения ключевым является вопрос установления доверия и контроля. Необходимо тщательно отслеживать имеющиеся запасы, в частности те, которые находятся на боевом дежурстве или в местах хранения, а также контролировать сам процесс утилизации как боеголовок, так и носителей", - уточнил он.

Хара добавил, что России нельзя доверять, и именно поэтому нужен четкий механизм проверки. Но в целом существуют уже отработанные технологии утилизации или конвертации ядерных боеголовок для нужд мирной энергетики.

/ Инфографика: Главред

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Кто такой Александр Хара Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований". Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.). Магистр внешней политики.



Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV территориальном и II территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

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