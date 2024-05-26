Девушка за секунду потеряла почти всю семью: в Харькове погибла 12-летняя девочка и ее мама

В Харькове в "Эпицентре" погибла почти вся семья, которая пошла в гипермаркет за покупками.

https://glavred.info/ukraine/devushka-za-sekundu-poteryala-pochti-vsyu-semyu-v-harkove-pogibla-12-letnyaya-devochka-i-ee-mama-10568126.html Ссылка скопирована

Россияне убили 12-летнюю девочку и ее маму в харьковском "Эпицентре" / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Facebook

Российские оккупанты убили в харьковском "Эпицентре" почти всю семью 20-летней девушки. В одну секунду она потеряла маму, сестру и едва не осталась без отца. Об этом заявил руководитель Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Вся семья, кроме 20-летней дочери, пошла за покупками в гипермаркет. После удара девушка пыталась дозвониться родным, но все было бесполезно. Чудом выжил только отец девушки, его госпитализировали.

"12-летняя сестра и мама уже не отвечают на звонки, домой они не вернулись. Отец был вместе с ними. Сейчас он в больнице с контузией. К месту происшествия эта девушка вернулась поздно вечером. Она уже сдала образцы ДНК. Мы будем искать ее родных, к сожалению, среди погибших", - написал он. видео дня

Впоследствии стало известно о том, что фрагменты тел ребенка и матери нашли.

Что известно о погибших в Харькове

Приход святого Николая Чудотворца Украинской греко-католической церкви в Харькове отметил, что погибшими оказались Ирина Мироненко и ее дочь Мария. Юрий, глава семьи, находится в реанимации.

"С Ириной мы познакомились в 2022 году в УГКЦ Харьков приход св. Николая Чудотворца. Мы вместе пели в хоре, а она старалась ежедневно быть на литургии перед работой. Ирина всегда будет вспоминаться мне как человек большой веры в сердце, который не боялся трудностей, а добро делала так непринужденно, с полной отдачей, легко и естественно, что было очевидным как оно идет от самой ее сущности. Кроме помощи своей большой семье, труда и служении в храме, она навещала больных прихожан в больницах, не теряла возможности чем-то помочь", - писала Ангелина Чуприна.

Обстрел Харькова 25 мая 2024 года - удар по "Эпицентру" в Харькове

Напомним, как ранее сообщал Главред, 25 мая глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов подтвердил обстрелы гражданских торговых объектов в Харькове. В результате "прилета" был зафиксирован пожар.

25 мая Россия 4 раза атаковали Харьков с воздуха. В результате 4-го удара по городу зафиксированы взрывы рядом с жилой застройкой в центре города. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал этот умышленный удар российских оккупантов управляемой авиационной бомбой по торговому центру в Харькове.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред