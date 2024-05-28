Умер легендарный журналист и основатель 'Интерфакс-Украина' Александр Мартыненко

В возрасте 64 лет умер Александр Мартыненко. Он имел значительный опыт в журналистике и работал на должности пресс-секретаря президента Украины.

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Умер глава агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко / Коллаж: Главред, фото: Интерфакс-Украина, t.me/V_Zelenskiy_official

На 64-м году жизни ушел из жизни основатель и глава агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко. Об этом сообщили журналисты агентства.

"Информационное агентство "Интерфакс-Украина" с прискорбием сообщает о смерти основателя и главы агентства Александра Мартыненко в Киеве во вторник", - говорится в сообщении.

О причинах смерти легендарного журналиста коллектив информационного агентства пока не сообщил.

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Александр Мартыненко прошел путь от корреспондента и редактора отдела газеты "Ориентир Дип" до главного редактора агентства "Харьков-новости". Также он работал консультантом в Администрации президента Украины и был пресс-секретарем президента Украины в период с 1998 по 2001 год. В 2003 году он стал генеральным директором "Интерфакс-Украина".

Также журналист при жизни получил следующие награды:

кавалер ордена "За заслуги" III степени (2022),

ордена князя Ярослава Мудрого V степени (2020).

Кроме этого, Мартыненко стал заслуженным журналистом Украины в 2010 году.

Президент Зеленский выразил свои соболезнования по поводу смерти основателя и главы агентства "Интерфакс-Украина" Александра Мартыненко.

"Только что узнал о смерти основателя и многолетнего главы агентства "Интерфакс-Украина", заслуженного журналиста Украины Александра Мартыненко. В наше время важно доносить правду и быть ее рупором, поэтому смерть Александра Владленовича - это потеря для всей Украины. Он прошел значительный и сложный путь в украинской журналистике, переживал с ней и всей Украиной как хорошие, так и очень сложные времена. Однако плоды его труда навсегда оставят его в истории Украины и памяти украинцев. Мои соболезнования родным и близким и вечная память Александру Владленовичу", - написал президент.

Напомним, в возрасте 69 лет умер известный украинский спортивный журналист и комментатор Сергей Савелий. Он в течение многих лет работал на Общественном вещании и стал первым среди украинских спортивных журналистов, который получил награду от Международной ассоциации спортивной прессы за свою деятельность на олимпийских мероприятиях.

Также на фронте погиб известный украинский спортсмен-тяжеловес, чемпион Европы, участник Олимпийских игр Александр Пелешенко. Ему было 30 лет. С начала российского вторжения Пелешенко вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать свою страну.

Как сообщал Главред, 16 апреля в возрасте 56 лет умер украинский писатель и публицист Дмитрий Капранов. Литератор имел проблемы с сердцем, однако врачи не давали трагических прогнозов. Утром Дмитрию стало плохо, а чуть позже его жизнь оборвал сердечный приступ.

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