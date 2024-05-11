Умер легендарный украинский спортивный журналист и комментатор

На 69-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни известный украинский спортивный журналист и комментатор Сергей Савелий.

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Умер легендарный украинский комментатор 90-х / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Сергей Савелий

В возрасте 69 лет умер известный украинский спортивный журналист и комментатор Сергей Савелий. Последние месяцы он боролся со сложной болезнью. Об этом сообщило Суспільне Спорт, ссылаясь на родных Савелия.

Сергей Савелий родился в 1955 году на Полтавщине. Свою журналистскую карьеру он начал в 1981 году после окончания факультета журналистики КГУ им. Т. Г. Шевченко.

Савелий работал на Общественном вещании более 40 лет, в основном в спортивной редакции. Он провел первый прямой репортаж с Олимпийских игр 12 февраля 1994 года во время открытия Олимпиады в Лиллехаммере, совместно с Сергеем Лифарем. В общем Савелий работал комментатором на 12 Олимпийских играх, в том числе на 10-х с места событий.

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Сергей Савелий стал первым среди украинских спортивных журналистов, который получил награду AIPS (Международная ассоциация спортивной прессы) за работу на 10 Олимпиадах. Он также комментировал первый матч 1-го чемпионата Украины по футболу между Черноморцем и Карпатами в 1992 году.

Работая в Национальной телекомпании Украины, он воспитал не одну плеяду спортивных журналистов. В 2015 году он получил высшую награду АСЖУ (Ассоциации спортивных журналистов Украины) - приз имени Игоря Заседы "За честь и достоинство в спортивной журналистике".

Награды и отличия Сергея Савелия Ведомственная награда "Почетный работник Национального телевидения Украины" (2005).

Почетное звание "Заслуженный журналист Украины" (2009)

Награда AIPS (Международной ассоциации спортивной прессы) за работу на 10 Олимпиадах - уменьшенная копия олимпийского факела Лондона (2012).

Напомним, на фронте погиб известный украинский спортсмен-тяжеловес, чемпион Европы, участник Олимпийских игр Александр Пелешенко. Ему было 30 лет. С начала российского вторжения Пелешенко вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать свою страну.

Также 29 апреля в возрасте 75 лет умер легендарный украинский футболист и бывший тренер национальной сборной и киевского "Динамо" Михаил Фоменко. Он играл за "Динамо" и "Зарю", стал чемпионом СССР и выиграл Кубок обладателей Кубка УЕФА.

Как сообщал Главред, 16 апреля в возрасте 56 лет умер украинский писатель и публицист Дмитрий Капранов. Литератор имел проблемы с сердцем, однако врачи не давали трагических прогнозов. Утром Дмитрию стало плохо, а чуть позже его жизнь оборвал сердечный приступ.

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