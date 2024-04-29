Умер легендарный футболист и экс-тренер сборной Украины

На 76-м году жизни скончался легендарный украинский футболист и бывший тренер национальной сборной и киевского "Динамо" Михаил Фоменко.

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Михаил Фоменко умер на 76-м жизни / коллаж Главред, фото УНИАН

Утром в понедельник, 29 апреля, скончался легендарный украинский футболист и бывший тренер национальной сборной и киевского "Динамо" Михаил Фоменко. Об этом сообщает сайт "Динамомания".

Специалисту было 75 лет и в последние годы он страдал от болезней.

Михаил Фоменко на протяжении карьеры игрока играл за луганскую "Зарю" и "Динамо". В составе киевлян трижды становился чемпионом СССР, дважды выигрывал Кубок СССР, в 1975-м завоевал с киевлянами Кубок обладателей Кубка УЕФА и Суперкубок УЕФА.

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Со сборной СССР он был серебряным призером Евро-1972, бронзовым призером Олимпиады-1976.

После окончания карьеры игрока тренировал ряд клубов и сборных. В 1993 привел "Динамо" к первому чемпионству Украины, тогда же выиграл Кубок Украины, в 2001 выводил киевский ЦСКА в финал Кубка Украины.

Возглавлял национальную сборную Украины с 2012 по 2016 год и выводил команду на Чемпионат Европы 2016 года, а после завершил тренерскую карьеру.

Как сообщает "Ассоциация футбола Сумской области", летом 2023 года стало известно, что Михаил Фоменко начал лечение от онкологического заболевания.

Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали. В 1997 году "Динамо" вновь возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002-го года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.

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