Цены на бензин в Украине не перестают удивлять: где заправиться дешевле всего

Вы узнаете:
- Сколько стоит бензин в Украине
- Где можно купить самое дешевое топливо
Во вторник, 22 июля, средняя цена бензина А-95 в Украине составляет 59,03 грн/л. Об этом сообщает Минфин.
В ведомстве также привели цены на другие виды топлива:
- бензин А-95 "премиум" - 63,61 грн/л;
- бензин А-95 - 59,03 грн/л;
- бензин А-92 - 58,17 грн/л;
- дизельное топливо - 56,03 грн/л;
- автомобильный газ - 34,44 грн/л.
Отмечается, что бензин А-95 можно купить во всех областях, кроме Луганской, в большинстве сетей АЗС. Так, дешевле всего этот вид топлива можно купить в сети АЗС БРСМ-Нафта по 54,19 грн/л. В то же время, самые высокие цены в сетях АЗС WOG и ОККО - 61,99 грн/л.
Стоит добавить, что самое дорогое дизельное топливо также в сетях АЗС WOG и ОККО. Его стоимость там составляет 58,99 грн/л. Однако, в сети АЗС Фактор на Житомирщине этот вид топлива можно приобрести по 50,00 грн/л.
Цены на бензин - что известно
Как сообщал Главред, основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин заявил, что цены на бензин и дизель на украинских АЗС стремительно взлетят на около 10 грн/литр, и автогаз - на 5 грн/литр, если США все же введут анонсированные санкции в отношении покупателей российской нефти.
Бизнесмен нефтегазовой сферы Леонид Косянчук предупредил о возможном дефиците на рынке топлива, что приведет к колебанию цен на нефтепродукты уже в ближайшие недели.
В то же время, экономист Олег Пендзин говорил, что любое снижение или рост цены на нефть сразу же отражается в Украине.
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Об источнике: Минфин
Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.
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