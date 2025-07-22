Цены на бензин в Украине не перестают удивлять: где заправиться дешевле всего

В Украине переписали цены на бензин и дизель.

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Обновленные цены на топливо / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Сколько стоит бензин в Украине

Где можно купить самое дешевое топливо

Во вторник, 22 июля, средняя цена бензина А-95 в Украине составляет 59,03 грн/л. Об этом сообщает Минфин.

В ведомстве также привели цены на другие виды топлива:

видео дня

бензин А-95 "премиум" - 63,61 грн/л;

бензин А-95 - 59,03 грн/л;

бензин А-92 - 58,17 грн/л;

дизельное топливо - 56,03 грн/л;

автомобильный газ - 34,44 грн/л.

Отмечается, что бензин А-95 можно купить во всех областях, кроме Луганской, в большинстве сетей АЗС. Так, дешевле всего этот вид топлива можно купить в сети АЗС БРСМ-Нафта по 54,19 грн/л. В то же время, самые высокие цены в сетях АЗС WOG и ОККО - 61,99 грн/л.

Стоит добавить, что самое дорогое дизельное топливо также в сетях АЗС WOG и ОККО. Его стоимость там составляет 58,99 грн/л. Однако, в сети АЗС Фактор на Житомирщине этот вид топлива можно приобрести по 50,00 грн/л.

Как менялись цены на бензин / Инфографика: Главред

Цены на бензин - что известно

Как сообщал Главред, основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин заявил, что цены на бензин и дизель на украинских АЗС стремительно взлетят на около 10 грн/литр, и автогаз - на 5 грн/литр, если США все же введут анонсированные санкции в отношении покупателей российской нефти.

Бизнесмен нефтегазовой сферы Леонид Косянчук предупредил о возможном дефиците на рынке топлива, что приведет к колебанию цен на нефтепродукты уже в ближайшие недели.

В то же время, экономист Олег Пендзин говорил, что любое снижение или рост цены на нефть сразу же отражается в Украине.

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