Кто эта девочка: Ирина Билык показала неожиданную грань себя

Кратко:
- Ирина Билык поделилась архивным фото
- Внешний вид артистки удивил ее поклонников
Мастерство перевоплощений и страсть к смелым образам и экспериментам с внешностью, которыми обладает Ирина Билык, сравнимы лишь с другой поп-дивой - Мадонной. Роковые блондинки с бешеной харизмой способны удивлять и восхищать аудиторию одним своим видом.
Сейчас Билык верна блонду, но в личных архивах звезда обнаружила милое фото, сделанное, вероятно, еще в 90-ых. В кадре она в белой рубашке и носках сидит в кресле. Волосы Ирины коротко подстрижены и выкрашены в яркий рыжий цвет.
Спутник певицы на фото остался неузнанным. Впрочем, как и сама певица - многие фанаты были удивлены и взбудоражены, обнаружив новую сторону многогранной звезды.
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О персоне: Ирина Билык
Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.
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