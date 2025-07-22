Кто эта девочка: Ирина Билык показала неожиданную грань себя

Билык поставила фанатам сложную задачку.

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Ирина Билык в юности - певица показала редкий снимок / коллаж: Главред, фото: facebook.com/bilyk.iryna

Кратко:

Ирина Билык поделилась архивным фото

Внешний вид артистки удивил ее поклонников

Мастерство перевоплощений и страсть к смелым образам и экспериментам с внешностью, которыми обладает Ирина Билык, сравнимы лишь с другой поп-дивой - Мадонной. Роковые блондинки с бешеной харизмой способны удивлять и восхищать аудиторию одним своим видом.

Сейчас Билык верна блонду, но в личных архивах звезда обнаружила милое фото, сделанное, вероятно, еще в 90-ых. В кадре она в белой рубашке и носках сидит в кресле. Волосы Ирины коротко подстрижены и выкрашены в яркий рыжий цвет.

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Спутник певицы на фото остался неузнанным. Впрочем, как и сама певица - многие фанаты были удивлены и взбудоражены, обнаружив новую сторону многогранной звезды.

Ирина Билык в юности - певица показала редкий снимок / instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык в юности - певица показала редкий снимок / instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык в юности - певица показала редкий снимок / instagram.com/bilyk_iryna

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О персоне: Ирина Билык Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

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