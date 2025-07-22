Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Кто эта девочка: Ирина Билык показала неожиданную грань себя

Анна Подгорная
22 июля 2025, 13:29
106
Билык поставила фанатам сложную задачку.
Ирина Билык
Ирина Билык в юности - певица показала редкий снимок / коллаж: Главред, фото: facebook.com/bilyk.iryna

Кратко:

  • Ирина Билык поделилась архивным фото
  • Внешний вид артистки удивил ее поклонников

Мастерство перевоплощений и страсть к смелым образам и экспериментам с внешностью, которыми обладает Ирина Билык, сравнимы лишь с другой поп-дивой - Мадонной. Роковые блондинки с бешеной харизмой способны удивлять и восхищать аудиторию одним своим видом.

Сейчас Билык верна блонду, но в личных архивах звезда обнаружила милое фото, сделанное, вероятно, еще в 90-ых. В кадре она в белой рубашке и носках сидит в кресле. Волосы Ирины коротко подстрижены и выкрашены в яркий рыжий цвет.

видео дня

Спутник певицы на фото остался неузнанным. Впрочем, как и сама певица - многие фанаты были удивлены и взбудоражены, обнаружив новую сторону многогранной звезды.

Ирина Билык с другом
Ирина Билык в юности - певица показала редкий снимок / instagram.com/bilyk_iryna
Ирина Билык с другом
Ирина Билык в юности - певица показала редкий снимок / instagram.com/bilyk_iryna
Ирина Билык с другом
Ирина Билык в юности - певица показала редкий снимок / instagram.com/bilyk_iryna

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что после победы над Даниэлем Дюбуа 20 июля Александр Усик официально отстранен от бокса. Та же мера пресечения ожидает и его соперника.

Также модель Мария Ковальчук призналась, кто ее покалечил в Дубае. В марте 2025 года ее нашли с множественными переломами и без сознания. Сейчас она прикована к инвалидной коляске.

Читайте также:

О персоне: Ирина Билык

Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Ирина Билык шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО: причины

Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО: причины

14:23Мир
Верхушка власти РФ хочет уговорить Путина остановить войну: что произошло

Верхушка власти РФ хочет уговорить Путина остановить войну: что произошло

14:14Мир
РФ собрала возле крупного города 100 тысяч военных: куда хочет проникнуть враг

РФ собрала возле крупного города 100 тысяч военных: куда хочет проникнуть враг

13:50Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 22 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 июля: что происходит на фронте (обновляется)

F-16 для Украины: стало известно, когда и сколько самолетов передаст Бельгия

F-16 для Украины: стало известно, когда и сколько самолетов передаст Бельгия

Бешеный скачок за один день: в Украине резко вырос курс валют

Бешеный скачок за один день: в Украине резко вырос курс валют

РФ собрала возле крупного города 100 тысяч военных: куда хочет проникнуть враг

РФ собрала возле крупного города 100 тысяч военных: куда хочет проникнуть враг

Умерла актриса из "Служебного романа" и "тайная супруга" Андрея Миронова

Умерла актриса из "Служебного романа" и "тайная супруга" Андрея Миронова

Последние новости

14:23

Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО: причины

14:19

Теперь минус на карте: клиенты ПриватБанка жалуются на закрытие одной услуги

14:14

Верхушка власти РФ хочет уговорить Путина остановить войну: что произошлоВидео

13:52

Делаем то, чего никто не делал, и знаем - самое важное впереди: телеканалу 1+1 исполняется 30 лет

13:50

РФ собрала возле крупного города 100 тысяч военных: куда хочет проникнуть враг

Удары по Москве и выковыривание Путина из бункера: Пономарев – о том, чего ждать России от ТрампаУдары по Москве и выковыривание Путина из бункера: Пономарев – о том, чего ждать России от Трампа
13:34

Мгновенно ударили по живой силе: воины ББС отомстили врагу за расстрел гражданских

13:33

Налог на подарки: когда и какую сумму нужно заплатить украинцам

13:29

Кто эта девочка: Ирина Билык показала неожиданную грань себя

13:06

РФ готовится потратить на новую войну $1,1 трлн: Буданов и Коваленко раскрыли детали

Реклама
12:43

На Украину надвигается непогода: синоптик сказала, к чему готовиться 23 июля

12:30

В Украине зафиксирован дефицит одной банкноты: какой ее номинал

12:25

Самый вкусный компот из яблок на зиму на скорую руку - рецепт

12:00

Перемирие установится к зиме, Украина может реализовать самый страшный кошмар Путина – ПономаревВидео

11:56

Украина формирует делегацию для переговоров с РФ: кто в нее войдет

11:44

Почему 23 июля нельзя начинать новые дела: какой церковный праздник

11:40

Уже на вес золота: цены на традиционный украинский продукт бьют рекорды

11:39

Не подарок Путину и армии РФ: для чего Трамп объявил 50-дневный ультиматум

11:19

Киевский университет культуры - лидер рейтинга "Найкращі мистецькі виші України" актуально

11:13

Кого Трамп накажет вместо Путина: Пономарев сказал, что будет на 51-й день ультиматумаВидео

11:10

Гороскоп Таро на завтра 23 июля: Овнам - строгая экономия, Львам - честность

Реклама
10:53

Россияне прорвались в Покровск: бойцы ВСУ сделали важное заявление

10:49

Когда Украина получит Patriot: в Германии указали на неопределенные сроки

10:48

ВПК врага страдает: дроны атаковали один из крупнейших нефтехимических заводов РФ

10:45

Эра дешевых продуктов проходит: украинцам нужно готовиться к новым ценникам

10:44

В 42 года умерла украинская актриса

10:43

Китайский гороскоп на завтра 23 июля: Крысам - гнев, Собакам - ссоры

10:41

Россияне ударили КАБом по жилому дому в Краматорске: погиб ребенок

10:21

Путин тянет время: Пономарев сказал, к чему приведет ультиматум ТрампаВидео

09:57

Угроза для экосистем водоемов: какая рыба в Украине может сделать из озера пустыню

09:46

Некоторым украинцам существенно уменьшат пенсию: кто в списке

09:29

Гороскоп на завтра 23 июля: Девам - хорошее известие, Стрельцам - конфликт

09:14

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 июля (обновляется)

09:00

Онуфрий будет ждать завершения войны: Андрей Смирнов - о требовании к УПЦ разорвать связи с РФ

08:53

Украина может стать новым Афганистаном: Трамп рискует повторить ошибку Байдена - СМИ

08:24

Президент США хочет дистанцироваться от Украины - экс-советник Трампа

08:10

Для чего РФ хвастается огромным производством "шахедов"мнение

08:07

Карта Deep State онлайн за 22 июля: что происходит на фронте (обновляется)

07:48

Когда Путин сядет за стол переговоров: в ISW назвали два условия

07:06

РФ атаковала Украину: в Одессе и Сумах - пожары, есть раненые, в том числе ребенокФотоВидео

06:10

Какая цель номер один Путина в Украине?мнение

Реклама
05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с автомобилем за 29 секунд

05:25

Почему нельзя говорить "наступним чином": известная всем фраза оказалась неправильнойВидео

04:30

4 знаков зодиака ждут неожиданные перемены: кому нужно приготовиться 22 июля

04:02

Где и когда в Украине появился первый футбольный клуб - раскрыт неожиданный фактВидео

03:35

Судьба испытает на прочность: двум знакам зодиака стоит быть осторожными 22 июля

02:13

Ситуация на фронте обостряется: Генштаб выделил ключевое направление наступления РФ

01:48

Все изменится, готовится реформа: как будет работать мораторий на проверку бизнеса

01:30

Виктория Бекхэм посмеялась над неудачей мужа: что произошло

01:30

Финансовая фортуна выбрала счастливчиков: какие ТОП-4 знака разбогатеют в августе

01:12

Лилия Ребрик рассказала об особенностях младшей дочери: "Хочется света"

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять