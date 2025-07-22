В Украине готовы перейти на 4-дневную рабочую неделю, но есть одно условие

Коротко:
- 58% украинского бизнеса поддерживают идею 4-дневной рабочей недели
- Представители бизнеса выступают за, если рабочий день будет длиться 10 часов
- Общая рабочая неделя должна оставаться на уровне 40 часов
Большинство представителей бизнеса в Украине положительно оценивают идею введения 4-дневной рабочей недели. Однако рабочий день в таком случае должен длиться 10 часов. Такие данные приводит ежемесячный опрос бизнеса, проведенный Торгово-промышленной палатой Украины.
Согласно опросу, 58% респондентов поддерживают идею внедрения 4-дневной рабочей недели. В то же время представители бизнеса готовы уменьшить количество рабочих дней только, если продолжительность рабочего дня увеличится до 10 часов, чтобы общее недельное рабочее время оставалось на уровне 40 часов.
Распределение ответов на вопрос о поддержке 4-дневной рабочей недели по согласию работодателя и работников выглядит так:
- 31% считают, что это положительно повлияет на производительность труда;
- 27% поддерживают идею, но при условии сохранения заработной платы;
- 16% относятся нейтрально, считая, что решение должно оставаться за бизнесом;
- 13% скорее против, аргументируя это необходимостью максимальной занятости для экономики;
- 13% не поддерживают из-за неопределенности, связанной с военными и экономическими реалиями в стране.
Переход Украины на 4-дневную рабочую неделю - новости по теме
Как сообщал Главред, в Украине могут ввести 4-дневную рабочую неделю, но такой формат возможен только по договоренности между работником и работодателем.
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев пояснил, что во время войны 4-дневная рабочая неделя не может быть обязательной. Впрочем, по соглашению между бизнесом и работниками такой режим работы может действовать даже в период военного положения.
Кроме этого, в ЕБА отмечают, что сейчас сложно перейти на 4-дневную рабочую неделю из-за войны, но в офисной сфере возможно постепенное внедрение. Переход к новым форматам труда ожидается после завершения активной фазы войны.
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Об источнике: Торгово-промышленная палата Украины
Торгово-промышленная палата Украины (ТПП Украины) - торгово-промышленная палата, негосударственная неприбыльная самоуправляемая организация, которая объединяет юридических лиц, созданных и действующих в соответствии с законодательством Украины, и граждан Украины, зарегистрированных как предприниматели, и их объединения. ТПП Украины является членом Международной торговой палаты и Всемирной федерации палат, Ассоциации торгово-промышленных палат Европы. Президент Торгово-промышленной палаты Украины - Геннадий Чижиков.
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