В Украине готовы перейти на 4-дневную рабочую неделю, но есть одно условие

Большинство представителей бизнеса в Украине положительно относятся к введению 4-дневной рабочей недели.

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Украинский бизнес поддержал 4-дневную рабочую неделю / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Коротко:

58% украинского бизнеса поддерживают идею 4-дневной рабочей недели

Представители бизнеса выступают за, если рабочий день будет длиться 10 часов

Общая рабочая неделя должна оставаться на уровне 40 часов

Большинство представителей бизнеса в Украине положительно оценивают идею введения 4-дневной рабочей недели. Однако рабочий день в таком случае должен длиться 10 часов. Такие данные приводит ежемесячный опрос бизнеса, проведенный Торгово-промышленной палатой Украины.

Согласно опросу, 58% респондентов поддерживают идею внедрения 4-дневной рабочей недели. В то же время представители бизнеса готовы уменьшить количество рабочих дней только, если продолжительность рабочего дня увеличится до 10 часов, чтобы общее недельное рабочее время оставалось на уровне 40 часов.

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Распределение ответов на вопрос о поддержке 4-дневной рабочей недели по согласию работодателя и работников выглядит так:

31% считают, что это положительно повлияет на производительность труда;

27% поддерживают идею, но при условии сохранения заработной платы;

16% относятся нейтрально, считая, что решение должно оставаться за бизнесом;

13% скорее против, аргументируя это необходимостью максимальной занятости для экономики;

13% не поддерживают из-за неопределенности, связанной с военными и экономическими реалиями в стране.

Результаты опроса / Фото: ТПП Украины

Переход Украины на 4-дневную рабочую неделю - новости по теме

Как сообщал Главред, в Украине могут ввести 4-дневную рабочую неделю, но такой формат возможен только по договоренности между работником и работодателем.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев пояснил, что во время войны 4-дневная рабочая неделя не может быть обязательной. Впрочем, по соглашению между бизнесом и работниками такой режим работы может действовать даже в период военного положения.

Кроме этого, в ЕБА отмечают, что сейчас сложно перейти на 4-дневную рабочую неделю из-за войны, но в офисной сфере возможно постепенное внедрение. Переход к новым форматам труда ожидается после завершения активной фазы войны.

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Об источнике: Торгово-промышленная палата Украины Торгово-промышленная палата Украины (ТПП Украины) - торгово-промышленная палата, негосударственная неприбыльная самоуправляемая организация, которая объединяет юридических лиц, созданных и действующих в соответствии с законодательством Украины, и граждан Украины, зарегистрированных как предприниматели, и их объединения. ТПП Украины является членом Международной торговой палаты и Всемирной федерации палат, Ассоциации торгово-промышленных палат Европы. Президент Торгово-промышленной палаты Украины - Геннадий Чижиков.

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