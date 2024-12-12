Работодателей обяжут оплачивать визиты сотрудников к психиатру: когда вводятся новые правила

Нововведения обеспечат безопасность на рабочих местах и адаптируют украинские стандарты к международным нормам.

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Наемный сотрудник сможет посетить психиатра за счет работодателя / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Коротко:

Организация и оплата психиатрических осмотров - обязанность работодателей

Нововведения касаются не всех работников

Осмотры будут проводить только врачи-психиатры

С 1 января 2025 года работодатели обязаны организовать и оплатить психиатрические осмотры для работников, деятельность которых требует особых требований к психическому здоровью. Об этом говорится в приказе Министерства здравоохранения Украины (МОЗ) №1759. В нем внесли коррективы в Порядок № 651, что регулирует проведение предварительных, периодических и внеочередных психиатрических осмотров.

Отмечается, что новые правила обеспечат безопасность на рабочих местах и адаптируют украинские стандарты к международным нормам.

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Главные изменения:

введение новой формы справки об осмотре, которая станет обязательной с 2025 года;

усовершенствование диагностических протоколов и процедур для более точной оценки состояния психического здоровья.

Организация и финансирование психиатрических осмотров теперь обязанность работодателей. Это касается:

предварительных осмотров при приеме на работу;

периодических осмотров в течение трудовой деятельности;

внеочередных осмотров в случае необходимости (например, по медицинским показаниям).

Нововведения касаются работников, занятых в определенных действиях. А именно:

требует повышенного внимания и ответственности;

имеет доступ к потенциально опасным объектам или материалам;

несет высокий риск воздействия на здоровье или безопасность других людей.

К таким категориям относятся работники:

транспортной отрасли;

оборонного комплекса;

энергетических предприятий;

образовательной и медицинской сферах, если их работа требует взаимодействия с уязвимыми группами населения.

Осмотры будут проводить только врачи-психиатры. А именно те, которые:

зарегистрированы в электронной системе здравоохранения;

прошли соответствующее тематическое обучение;

работают в уполномоченных заведениях здравоохранения.

Осмотры будут включать оценку общего психического состояния, а также выявление возможного употребления психоактивных веществ.

Минздрав Украины вводит эти изменения для:

уменьшение рисков, связанных с профессиональной деятельностью в особых условиях;

обеспечение безопасности как работников, так и окружающих;

адаптации украинских стандартов к международным нормам.

Для работодателей новые правила означают дополнительную ответственность, они должны не только обеспечить осмотры, но и покрыть их стоимость. Сотрудники, со своей стороны, получат гарантии, что их психическое состояние будет проверено профессионально и беспристрастно.

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