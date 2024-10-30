'Больше моей еды не трогали': женщина хитро проучила коллегу, который воровал обеды

Коротко:
- Женщина заметила, что несколько раз в неделю ее обед на работе исчезал
- Она разоблачила вора и хитро проучила его
Женщина рассказала, что ежедневно готовит себе ланч, чтобы сэкономить деньги, но по крайней мере один-два раза в неделю ее обед "таинственным образом исчезает". Впоследствии она разоблачила "вора" и придумала хитрый способ, чтобы его проучить, пишет Mirror.
Женщина поняла, что кражи совершает ее коллега, когда случайно раскрыла его в разговоре. Тогда коллега лишь посмеялся, заявив: "О, я думал, что это лишнее!". Эта фраза вызвала у женщины желание принять меры, чтобы положить конец бесцеремонному "одалживанию" ее еды.
На следующий день женщина приготовила вкусный бутерброд, но вместо обычных ингредиентов наполнила его экстра-острым соусом и щедрым слоем васаби. Она поместила бутерброд в свой контейнер с именем, чтобы коллега точно не ошибся.
Когда пришло время обеда, она наблюдала за коллегой с другого конца комнаты. Тот открыл ее обед, откусил большой кусок, а затем начал кашлять и пить воду из-за сильного жгучего вкуса.
"С тех пор коллега больше не трогал моей еды. Каждый раз, когда я вижу, как он смотрит на мой обеденный пакет, я не могу сдержать улыбки", - написала женщина в Reddit.
Большинство пользователей Reddit одобрили ее поступок, а также были поражены тем, что "взрослые люди" воруют чужой обед на работе. Один из пользователей поделился своей историей, отметив, что тоже столкнулся с подобной ситуацией, в которой решил добавить к своим бутербродам "кошачью еду".
"Ему понадобилась почти неделя, чтобы понять это. И когда он спросил меня, что я готовлю, я сказал ему, что кошачью еду, потому что я больше не могу позволить себе тунца. Ведь мне нужно приготовить два обеда, потому что ты продолжаешь его есть", - рассказал мужчина.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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