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Что приготовить из тыквы: вкусные рецепты на завтрак, обед или ужин

Анна Ярославская
14 сентября 2024, 09:15
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Тыква улучшит цвет и питательность практически любого блюда.

Тыква
Что приготовить из тыквы - рецепты / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, itsavegworldafterall.com

Тыква - самый осенний овощ, из которого готовят множество блюд. Если вы приготовили из этого овоща блюдо, которое планировали, но тыква еще осталась, то существует множество способов использовать ее, чтобы улучшить цвет, питательность и креативность ваших повседневных блюд.

Полезные рецепты из тыквы на завтрак, обед, перекус или ужин опубликовала американский диетолог Лиззи Стрейт в своем блоге It's a veg world after all. Стоит отметить, что американка использует в своих рецептах консервированную тыкву.

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Идеи завтрака с тыквой

Добавьте тыкву в овсянку. Каша станет намного вкуснее, если добавить в нее несколько столовых ложек тыквенного пюре, нарезанные яблоки или сушеную клюкву, молотую корицу и немного кленового сиропа.

Тыквенный смузи одновременно яркий и вкусный. Консервированная тыква особенно хорошо сочетается с греческим йогуртом и бананом.

Сделайте йогуртовое парфе. Возьмите банку и наполните ее чередующимися слоями тыквенного пюре и ванильного греческого йогурта. Добавьте клюкву, гранолу с низким содержанием сахара, орехи или семена и специи.

Для легкого завтрака с тыквой добавьте несколько столовых ложек тыквенного пюре в яичницу-болтунью, пока она готовится. Обогатит вкус этого завтрака тертый сыр, например, гауда или чеддер.

Закуски из тыквы

Самый лучший вариант - овсяные батончики, ведь тыква и овсянка — это союз, заключенный на небесах.

"Если у вас есть немного свободного времени, приготовьте овсяные батончики вместо овсяных энергетических закусок. Шоколадные вишнево-тыквенные овсяные батончики отлично подойдут в качестве перекуса, завтрака или десерта", - пишет Лиззи.

Чтобы приготовить такие батончики, измельчите 1,5 стакана овсяных хлопьев в кухонном комбайне или мощном блендере. Добавьте в овсяную муку ½ чайной ложки пищевой соды щепотку соли.

Взбейте вместе жидкие ингредиенты: тыквенное пюре, 2 яйца, кленовый сироп и ванильный экстракт.

Смешайте сухие и жидкие ингредиенты. Добавьте стакан цельной овсянки, шоколадную крошку и сушеную вишню.

Выложите тесто на смазанную маслом форму для выпечки и выпекайте при мерно 20-30 минут, пока края не подрумянятся, а зубочистка, вставленная в центр, не выйдет сухой.

Нарезайте на батончики, когда блюдо остынет.

Овсяные батончики
Овсяные батончики с тыквой / itsavegworldafterall

Тыквенное пюре также можно использовать в чиа-пудинге, ведь тыква придаст ему великолепный вкус и цвет.

Блог It's a Veg World After All - что о нем известно

Блог It's a Veg World After All ведет Лиззи Стрейт - дипломированный диетолог, автор кулинарных книг и любитель вегетарианства. Живет в Миннеаполисе, штат Миннесота, США.

"Мой блог, ставший бизнесом — моя страсть. Как эксперт в области питания, я перевожу советы по питанию в практическое применение. Я здесь, чтобы помочь вам кушать овощи простыми и совершенно вкусными способами и освоить приготовление пищи, планирование питания и многое другое", - пишет Лиззи.

По ее словам, как только люди начинают есть больше овощей, происходят удивительные вещи.

"На своем опыте я видела, как овощи могут улучшить здоровье и поднять настроение", - добавила диетолог.

Лиззи Стрейт получила степень магистра в области питания человека в Университете Дрекселя (Филадельфия, Пенсильвания) и прошла стажировку по диетологии в Minneapolis VA Healthcare System. После сдачи экзамена RDN работала амбулаторным диетологом-телемедиком, прежде чем полностью посвятить себя блогу It's a Veg World After All.

Рецепты блюд из консервированной тыквы

Использовать остатки тыквы можно и в рецептах на обед или ужин. Например, добавить тыкву в томатный соус для пасты. К слову, этот же тыквенно-томатный соус можно использовать и для пиццы.

Тыквенным пюре можно нафаршировать макароны-ракушки или добавить его в суп. В принципе, любые макароны будут очень вкусными, если смешать их с тыквенным пюре и добавить немного сыра.

Десерты из тыквы

Вы никогда не разочаруетесь в рецепте, если приготовите тыквенный хлеб из остатков этого овоща. Этот хлеб станет отличным завтраком, десертом или закуской.

Рецепт тыквенно-овсяного хлеба

Ингредиенты:

  • 2 стакана овсяных хлопьев;
  • 1 чайная ложка разрыхлителя;
  • ½ чайной ложки пищевой соды;
  • ½ чайной ложки соли;
  • 2 чайные ложки специй для тыквенного пирога;
  • 2 больших банана;
  • ½ стакана тыквенного пюре;
  • 2 яйца;
  • ⅓ стакана кленового сиропа;
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта;
  • ½ стакана шоколадной крошки.

Измельчите овсянку в мелкую муку с помощью кухонного комбайна или блендера. Смешайте ее со всеми сухими ингредиентами.

В большой миске взбейте тыквенное пюре, размятый банан, яйца, кленовый сироп и ванильный экстракт.

Смешайте сухие ингредиенты к жидкими и перемешайте. Добавьте шоколадную крошку.

Вылейте тесто в смазанную маслом форму для хлеба. Выпекайте до тех пор, пока зубочистка, вставленная в центр, не выйдет чистой.

Овсяный хлеб с тыквой
Овсяный хлеб с тыквой / itsavegworldafterall.com

Как сообщал Главред, ранее диетолог Светлана Фус поделилась своим рецептом овсянки с тыквой. По ее словам, готовится овсянка с тыквой быстро, а получается в результате вкусный и очень полезный завтрак.⁣

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