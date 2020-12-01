Нежная творожная запеканка из тыквы: рецепт от эксперта

Запеканка с тыквой по рецепту эксперта готовится без манки.
Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как готовится нежная творожная запеканка из тыквы.
Для приготовления запеканки не понадобится манка, но будет необходима мука, рассказал Клопотенко в эфире программы Сніданок з 1+1.
Эксперт добавил, что будет готовить запеканку из творога, жирность которого 9%.
Как готовится запеканка из творога и тыквы
Ингредиенты:
- Тыква – 0,5 кг;
- Творог – 350 г;
- Яйца – 2 штуки;
- Мука – 2 столовые ложки;
- Сахар – 3 столовые ложки;
- Ванильный сахар – 1 чайная ложка;
- Сливочное масло – 1 столовая ложка;
- Крупная соль, черный шоколад.
Как готовится творожная запеканка без манки с тыквой – пошаговый рецепт
Тыкву нужно запечь, она запекается около 40 минут.
Пересыпьте творог в тарелку, вбейте яйца и добавить муку. Ложкой достаньте из тыквы мякоть и переложите в тарелку к остальным ингредиентам.
Потом добавьте сахар, ванильный сахар, влейте сливочное масло и взбейте все блендером, чтобы получилась однородная масса.
Смажьте форму для выпекания сливочным маслом и выложите в нее приготовленную массу.
Натрите черный шоколад на терке.
Творожная запеканка из тыквы готовится в духовке 40 минут. Потом нужно перемешать натертый черный шоколад с крупной солью и посыпать горячее блюдо смесью.
Как сделать творожную запеканку без манки с тыквой – видеорецепт