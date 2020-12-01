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Нежная творожная запеканка из тыквы: рецепт от эксперта

1 декабря 2020, 18:01

Запеканка с тыквой по рецепту эксперта готовится без манки.

Время приготоления Время приготовления: 55 минут
Калорийность Калорийность 143 ккал
Кухня Кухня Европейская
Творожная запеканка без манки с тыквой готовится 40 минут
Тыквенная запеканка готовится 40 минут / Скриншот

Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как готовится нежная творожная запеканка из тыквы.

Для приготовления запеканки не понадобится манка, но будет необходима мука, рассказал Клопотенко в эфире программы Сніданок з 1+1.

Эксперт добавил, что будет готовить запеканку из творога, жирность которого 9%.

Как готовится запеканка из творога и тыквы

Ингредиенты:

  • Тыква – 0,5 кг;
  • Творог – 350 г;
  • Яйца – 2 штуки;
  • Мука – 2 столовые ложки;
  • Сахар – 3 столовые ложки;
  • Ванильный сахар – 1 чайная ложка;
  • Сливочное масло – 1 столовая ложка;
  • Крупная соль, черный шоколад.

Как готовится творожная запеканка без манки с тыквой – пошаговый рецепт

Тыкву нужно запечь, она запекается около 40 минут.

Пересыпьте творог в тарелку, вбейте яйца и добавить муку. Ложкой достаньте из тыквы мякоть и переложите в тарелку к остальным ингредиентам.

Творожная запеканка без манки с тыквой готовится 40 минут
Тыквенная запеканка готовится 40 минут / Скриншот

Потом добавьте сахар, ванильный сахар, влейте сливочное масло и взбейте все блендером, чтобы получилась однородная масса.

Смажьте форму для выпекания сливочным маслом и выложите в нее приготовленную массу.

Творожная запеканка без манки с тыквой готовится 40 минут
Тыквенная запеканка готовится 40 минут / Скриншот

Натрите черный шоколад на терке.

Творожная запеканка из тыквы готовится в духовке 40 минут. Потом нужно перемешать натертый черный шоколад с крупной солью и посыпать горячее блюдо смесью.

Творожная запеканка без манки с тыквой готовится 40 минут
Тыквенная запеканка готовится 40 минут / Скриншот

Как сделать творожную запеканку без манки с тыквой – видеорецепт

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