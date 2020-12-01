Нежная творожная запеканка из тыквы: рецепт от эксперта

Время приготовления: Время приготовления: 55 минут Калорийность Калорийность 143 ккал Кухня Кухня Европейская

Тыквенная запеканка готовится 40 минут / Скриншот

Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как готовится нежная творожная запеканка из тыквы.

Для приготовления запеканки не понадобится манка, но будет необходима мука, рассказал Клопотенко в эфире программы Сніданок з 1+1.

Эксперт добавил, что будет готовить запеканку из творога, жирность которого 9%.

Как готовится запеканка из творога и тыквы

Ингредиенты:

Тыква – 0,5 кг;

Творог – 350 г;

Яйца – 2 штуки;

Мука – 2 столовые ложки;

Сахар – 3 столовые ложки;

Ванильный сахар – 1 чайная ложка;

Сливочное масло – 1 столовая ложка;

Крупная соль, черный шоколад.

Как готовится творожная запеканка без манки с тыквой – пошаговый рецепт

Тыкву нужно запечь, она запекается около 40 минут.

Пересыпьте творог в тарелку, вбейте яйца и добавить муку. Ложкой достаньте из тыквы мякоть и переложите в тарелку к остальным ингредиентам.

Тыквенная запеканка готовится 40 минут / Скриншот

Потом добавьте сахар, ванильный сахар, влейте сливочное масло и взбейте все блендером, чтобы получилась однородная масса.

Смажьте форму для выпекания сливочным маслом и выложите в нее приготовленную массу.

Тыквенная запеканка готовится 40 минут / Скриншот

Натрите черный шоколад на терке.

Творожная запеканка из тыквы готовится в духовке 40 минут. Потом нужно перемешать натертый черный шоколад с крупной солью и посыпать горячее блюдо смесью.

Тыквенная запеканка готовится 40 минут / Скриншот

Как сделать творожную запеканку без манки с тыквой – видеорецепт