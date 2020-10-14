Вкусная ленивая запеканка без выпечки – рецепт простого и полезного блюда

Раскрыт простой рецепт ленивой запеканки / Скриншот

Тем, кто придерживается правильного питания, пытается его придерживаться или собирается стать на этот путь, пригодится рецепт творожной запеканки без муки и манки, которую не нужно выпекать.

Ленивая запеканка готовится быстро на сковороде. Главред решил поделиться пошаговым рецептом этого простого, полезного и вкусного блюда.

Для приготовления ленивой запеканки понадобится минимум ингредиентов.

Ленивая запеканка творожная – рецепт без выпечки

Какие ингредиенты понадобятся:

4 яйца;

200 граммов сыра;

20 граммов сахара;

Щепотка соли;

Масло для жарки.

Как готовится ленивая запеканка – рецепт пошаговый

Положите творог в тарелку, вбейте яйца, всыпьте соль, сахар и сбейте ингредиенты так, чтобы получилась однородная масса.

Насытьте массу кислородом – активно все взбивайте – и тогда запеканка получится воздушной.

Разогрейте сковороду, растопите масло и распределите по всей поверхности сковороды. Потом помешивайте массу и вливайте на сковороду, формируя запеканку. После этого накройте все крышкой.

Ленивая запеканка готовится на маленьком огне. Когда верх блюда схватится – оно почти готово. Дайте запеканке полностью пропечься.

Как готовится ленивая запеканка – видео