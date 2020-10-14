Вкусная ленивая запеканка без выпечки – рецепт простого и полезного блюда

Творожную запеканку можно быстро приготовить на сковороде.
Тем, кто придерживается правильного питания, пытается его придерживаться или собирается стать на этот путь, пригодится рецепт творожной запеканки без муки и манки, которую не нужно выпекать.
Ленивая запеканка готовится быстро на сковороде. Главред решил поделиться пошаговым рецептом этого простого, полезного и вкусного блюда.
Для приготовления ленивой запеканки понадобится минимум ингредиентов.
Ленивая запеканка творожная – рецепт без выпечки
Какие ингредиенты понадобятся:
- 4 яйца;
- 200 граммов сыра;
- 20 граммов сахара;
- Щепотка соли;
- Масло для жарки.
Как готовится ленивая запеканка – рецепт пошаговый
Положите творог в тарелку, вбейте яйца, всыпьте соль, сахар и сбейте ингредиенты так, чтобы получилась однородная масса.
Насытьте массу кислородом – активно все взбивайте – и тогда запеканка получится воздушной.
Разогрейте сковороду, растопите масло и распределите по всей поверхности сковороды. Потом помешивайте массу и вливайте на сковороду, формируя запеканку. После этого накройте все крышкой.
Ленивая запеканка готовится на маленьком огне. Когда верх блюда схватится – оно почти готово. Дайте запеканке полностью пропечься.
Как готовится ленивая запеканка – видео