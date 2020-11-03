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Легкая запеканка из кабачков – рецепт с минимумом ингредиентов

3 ноября 2020, 17:52

Простое блюдо из кабачков готовится в духовке около 45 минут.

Кабачковую запеканку можно приготовить из минимального количества продуктов
Запеканку из кабачков можно приготовить из минимального количества продуктов / Скриншот

Пока еще есть возможность достаточно дешево купить кабачки, самое время готовить легкое и быстрое блюдо – запеканка из кабачков.

Запеканку можно приготовить, использовав минимальное количество ингредиентов.

Главред решил найти легкий рецепт запеканки, для которого не потребуется много разных продуктов.

Легкая кабачковая запеканка – рецепт

Ингредиенты:

  • 1 большой кабачок;
  • 100 г сыра;
  • 4-5 столовых ложек муки;
  • 1 яйцо;
  • 1 столовая ложка соли;
  • 1 столовая ложка сметаны;
  • Растительное масло.

Легкий рецепт из кабачков – как готовится запеканка

Очистите кабачок от кожуры, разрежьте и удалите мякоть с косточками. Части кабачков без мякоти натрите на крупной терке.

Кабачковую запеканку можно приготовить из минимального количества продуктов
Запеканку из кабачков можно приготовить из минимального количества продуктов / Скриншот

В натертые кабачки отправьте соль и все перемните. Дождитесь того момента, когда кабачки пустят сок. Потом переложите кабачки на сито, отожмите и избавьтесь от лишней жидкости.

Кабачковую запеканку можно приготовить из минимального количества продуктов – Кабачковая запеканка
Запеканку из кабачков можно приготовить из минимального количества продуктов / Скриншот
Кабачковую запеканку можно приготовить из минимального количества продуктов
Запеканку из кабачков можно приготовить из минимального количества продуктов / Скриншот

Потом в кабачки вбейте яйцо, всыпьте сыр, муку и все перемешайте, чтобы получилась однородная масса. Чтобы запеканка с кабачками получилась, масса не должна быть слишком жидкой.

Кабачковую запеканку можно приготовить из минимального количества продуктов
Запеканку из кабачков можно приготовить из минимального количества продуктов / Скриншот

Возьмите пергамент, смажьте его растительным маслом и присыпьте небольшим количеством муки. Пергамент уложите в форму для выпекания и выложите в нее подготовленную массу.

Кабачковую запеканку можно приготовить из минимального количества продуктов – Кабачковая запеканка
Запеканку из кабачков можно приготовить из минимального количества продуктов / Скриншот

Все запекайте в духовке на среднем уровне на режиме верх-низ при температуре 200 градусов около 45 минут. Смажьте горячую запеканку сметаной.

Потом поставьте блюдо в выключенную духовку и дайте ему полностью остыть. Готовую запеканку можно украсить зеленью.

Кабачковую запеканку можно приготовить из минимального количества продуктов
Запеканку из кабачков можно приготовить с минимальным количеством продуктов / Скриншот

Как готовится легкое блюдо из кабачков – видеорецепт запеканки

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