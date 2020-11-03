Легкая запеканка из кабачков – рецепт с минимумом ингредиентов

Простое блюдо из кабачков готовится в духовке около 45 минут.
Пока еще есть возможность достаточно дешево купить кабачки, самое время готовить легкое и быстрое блюдо – запеканка из кабачков.
Запеканку можно приготовить, использовав минимальное количество ингредиентов.
Главред решил найти легкий рецепт запеканки, для которого не потребуется много разных продуктов.
Легкая кабачковая запеканка – рецепт
Ингредиенты:
- 1 большой кабачок;
- 100 г сыра;
- 4-5 столовых ложек муки;
- 1 яйцо;
- 1 столовая ложка соли;
- 1 столовая ложка сметаны;
- Растительное масло.
Легкий рецепт из кабачков – как готовится запеканка
Очистите кабачок от кожуры, разрежьте и удалите мякоть с косточками. Части кабачков без мякоти натрите на крупной терке.
В натертые кабачки отправьте соль и все перемните. Дождитесь того момента, когда кабачки пустят сок. Потом переложите кабачки на сито, отожмите и избавьтесь от лишней жидкости.
Потом в кабачки вбейте яйцо, всыпьте сыр, муку и все перемешайте, чтобы получилась однородная масса. Чтобы запеканка с кабачками получилась, масса не должна быть слишком жидкой.
Возьмите пергамент, смажьте его растительным маслом и присыпьте небольшим количеством муки. Пергамент уложите в форму для выпекания и выложите в нее подготовленную массу.
Все запекайте в духовке на среднем уровне на режиме верх-низ при температуре 200 градусов около 45 минут. Смажьте горячую запеканку сметаной.
Потом поставьте блюдо в выключенную духовку и дайте ему полностью остыть. Готовую запеканку можно украсить зеленью.
Как готовится легкое блюдо из кабачков – видеорецепт запеканки