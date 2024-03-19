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Почему при двух миллионах вакансий сегодня так трудно найти работу?

Олег Громов
19 марта 2024, 09:00
Есть ли на самом деле кадровый голод в Украине? Какие заработные платы предлагают кандидатам разных специальностей? Главред проанализировал.
работа
В Украине есть дисбаланс на рынке труда / Коллаж: Главред, скриншоты

В последние месяцы специалисты рынка труда, представители крупных рекрутинговых агентств и ведущие сайты по работе констатируют, что в Украине сейчас ощущается достаточно большая нехватка рабочих рук как и рабочих специальностей, так и в сфере умственного труда. Работодатели жалуются, что не могут найти, например, высококвалифицированных токарей или фрезеровщиков, или маркетологов, логистов или проджект-менеджеров. Между тем СМИ фигурирует ощутимая цифра - 2 млн вакансий.

Главред решил погрузиться в состояние рынка труда Украины и прояснить, есть ли на самом деле кадровый голод, какие заработные платы предлагают кандидатам и чего ждать дальше.

Есть ли кадровый голод?

"От месяца к месяцу на рынке труда наблюдаются несколько ключевых трендов, таких как дефицит кадров в рабочих профессиях, увеличение количества вакансий для ветеранов, требования по знанию английского языка, постепенное увеличение заработной платы", - отмечает в комментарии Главреду пресс-менеджер сайта по поиску работы Work.ua Виктория Белякова.

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К примеру, в январе-феврале 2024 года соискатели на рынке труда были очень активными, а работодатели увеличивали количество вакансий, которые они размещали на этом сайте. Так, в феврале этот показатель вырос на 7%. Однако в Work.ua считают, что к тому же уменьшилась конкуренция среди соискателей работы, что говорит лишь об одном - на рынке труда действительно ощущается определенный кадровый голод.

С этим утверждением соглашается и экс-министр социальной политики Андрей Рева. Вместе с тем он считает, что вакансий в Украине всегда было достаточно, даже в первые месяцы полномасштабного вторжения.

"То, что сейчас мы испытываем кадровый голод, очень просто объяснить: более 5 миллионов взрослых людей выехало за границу и на фронт было призвано более 1 миллиона человек. Но вакансий много еще и потому, что работодатели в Украине продолжают выплачивать достаточно низкую заработную плату. Поэтому на те рабочие места, особенно в государственных службах занятости, люди не очень хотят идти работать. На многих из них, особенно в провинции, работодатели предлагают зарплату ниже 7-8 тысяч гривен. Отмечу, что с 1 апреля это будет ниже минимальной заработной платы (8 тысяч гривен)", - говорит эксперт.

А вот заведующий отделом исследований рисков в сфере занятости населения Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Александр Цымбал вообще не согласен со своими коллегами-экспертами. Так, он считает, что 2 миллиона вакансий, которые сегодня отмечают некоторые аналитики, вообще не соответствует никакой действительности.

"То, что нам говорили - в первые месяцы войны уровень безработицы составил 30%, было настоящей чушью. 2 млн вакансий, - это так называемый комулятивный подсчет за год. То есть в настоящее время (на каждый день) количество вакансий не превышает 40-70 тыс. Но и это еще не все. К примеру, на такие широко востребованные специальности, как водитель и повар действительно большой спрос, однако это не от резкой нехватки кадров. Это объясняется очень просто: обычно, человек этих профессий работает на каждом месте не более 1-2 месяцев", - отмечает он.

Проблема в текучести кадров?

По мнению Цымбала, в этих и многих других профессиях очень высокий показатель текучести кадров: человеку обещают высокую заработную плату и хорошие условия труда, а после оформления оказывается, что все не так хорошо и специалист быстро уходит с работы. И снова начинает искать вакансию и конечно, что это все отражается на рынке труда и показывает ярко, что людей на определенные должности не хватает.

И Цымбал, и Рева уверены в том, что работодателям уже давно пора повышать средние заработные платы, а они упорно этого не хотят делать.

Помимо того, наоборот на многие вакансии так называемого интеллектуального труда, например, маркетологов, наблюдается очень высокий конкурс среди кандидатов.

Высококвалифицированных рабочих ценят далеко не везде

Как свидетельствует информация, предоставленная Work.ua, в феврале 2024 года больше всего вакансий на этом сайте было по специальности "Рабочие специальности, производство" - более 16 тысяч. Рост к январю составил 9%.

По многим специальностям, особенно разнорабочие и высококвалифицированные специалисты (те же токари, фрезеровщики, заточники и т.д.) наблюдается огромный спрос и достаточно малое предложение. Предприятия, особенно в столице и крупных городах предлагают до сих пор приличную плату специалистам: от 25 до 50 тыс. гривен. Разнорабочие - гораздо меньше. Однако есть вакансии, где предлагают, например, на строительстве или подсобными работниками на предприятиях - до 20 тыс. гривен. По информации Виктории Беляковой, зарплаты на рабочие специальности в феврале выросли на 5% и в среднем составили 20 тыс. гривен.

"Однако частный бизнес не платит таких денег, даже высококвалифицированным рабочим. Предлагают они, действительно до 50 тыс. гривен, а на самом деле оказывается до 20 тыс. гривен. К тому же мы запустили профтехобразование - если количество вузов, которые готовили вне "нормы" экономистов и юристов увеличилось в годы Независимости с 250 до 1500, то количество профтехучилищ наоборот снизилось втрое, а то и больше. Государство все делало (и делает сейчас) для того, чтобы сделать профессию, например, токаря не важной. А работодатели тоже не ценят таких уникальных и необходимых специалистов, занижая им заработные платы за такую тяжелую работу", - отмечает Андрей Рева.

Военные в дефиците

Самый стремительный рост количества вакансий есть по категории "Охрана, безопасность". Именно там, по информации Work.ua, размещают свои вакансии Силы обороны Украины. Однако, конечно, для военных, которые служат на фронтах войны и охранников каких-то фирм и компаний зарплаты очень сильно различаются. Те же охранники в среднем получают не более 20 тыс. гривен (рост за февраль к январю 2024 года составил 14%).

"Самые высокие средние зарплаты - более 70 тыс. гривен - рынок труда предлагает специалистам для Сил обороны Украины: разведчикам, гранатометчикам, пилотам дронов, снайперам, стрелкам и т.д.", - отмечает Виктория Белякова.

Конечно, на эти военные специальности ощущается большая нехватка кадров, однако, например, Work.ua отмечает, что в феврале Силы обороны получили практически 19 тыс. отзывов от соискателей именно благодаря сотрудничеству с этим сайтом по поиску работы. Но это на 8% меньше, чем в январе.

40% медучреждений испытывают нехватку специалистов

По информации гуманитарного агентства Zdorovi, в конце 2023-начале 2024 годов практически 40% украинских медучреждений испытывали нехватку врачей, и особенно острая ситуация на деоккупированных территориях.

Однако, по информации Work.ua средние заработные платы врачей и среднего медперсонала за последние два месяца практически не выросли. Они получают до 20 тыс гривен и чуть больше, однако стоматологи зарабатывают гораздо больше - до 40 тыс. гривен. Интересно, что в хороших фирмах медицинские сестры сейчас зарабатывают в некоторых случаях не меньше, чем врачи (до 20-25 тыс. грн). В среднем их зарплаты составляют 13-15 тыс. гривен в зависимости от региона Украины.

Здесь следует сделать важное уточнение: эти показатели заработных плат в сфере здравоохранения касаются мирных территорий. Врачам, фельдшерам и медицинским сестрам, которые работают в особо тяжелых условиях в непосредственной близости к линии фронта или на самом фронте, конечно, платят на 50 - 100% больше, чем "мирным" медицинским работникам.

За кем работодатели "бегают"

Что интересно для нынешнего состояния рынка труда - это рост спроса и даже в отдельных случаях нехватка таких специалистов, как бармен или бариста, комплектовщиков, учителей школ и средних учебных заведений.

Спрос на барменов свидетельствует о постепенном, но большое восстановление рынка общественного питания. Работодатели предлагают в основном для таких специалистов зарплату 13-18 тыс. гривен в месяц, не учитывая, конечно, чаевые.

Заработная плата комплектовщиков товара на разных фирмах и на складах составляет от 17 до 25 тыс. гривен в месяц. Однако, как мы отмечали выше, часто работодатели только обещают такую плату, а на самом деле потом платят значительно меньше и у комплектовщиков товара наблюдается очень большая текучесть кадров. Причем, как в столичном регионе, так и в других городах и поселках Украины.

Учителя школ и средних учебных заведений в среднем получают 12-20 тыс. гривен, учителя английского или другого иностранного языка (особенно на разных курсах) получают больше - до 30 тыс. гривен.

Специальности, где высокий конкурс

Что касается заработных плат у недефицитных специальностей, то тут есть интересная тенденция - по наблюдениям Work.ua, в таких категориях, как "Сельское хозяйство" и "Недвижимость" они снизились соответственно на 5 и 4% и составляют сейчас тоже соответственно 20 и 35 тыс. гривен.

"Среди гражданских профессий (кроме руководителей и сферы ИТ) наибольшие зарплаты в феврале имели: медиабайер (50 тыс. грн), водитель-международник (45 тыс. грн), керамист, рихтовщик, тонировщик (40 тыс. грн)", - говорит Виктория Белякова.

Несмотря на значительный кризис на рынке IT-специалистов, (там наблюдается ощутимое насыщение кадрами) там приличные заработные платы - от 60 до 130 тыс. гривен в зависимости от специальности и опыта работы.

Очень выросла конкуренция в категориях "Юриспруденция", "Маркетинг, реклама, PR", "СМИ, издательство, полиграфия".

Маркетологам сейчас предлагают заработные платы от 20 до 50 тыс. гривен, журналистам и редакторам - 15-30 тыс. гривен, начинающим юристам от 8 до 12 тыс. гривен, а специалистам с опытом до 40 тыс. гривен.

Олег Громов, специально для Главреда

Кто такой Олег Громов

Олег Громов - украинский журналист. Окончил Киевский государственный университет им Тараса Шевченко, экономическая география, работал на разных должностях, включая заместителя главного редактора в изданиях: Бизнес, Деловая Украина, Правительственный курьер. Работает по таким тематикам: финансы, банки, макроэкономика, АПК, рынок недвижимости.

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