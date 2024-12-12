"Осторожно относимся": Гетманцев сказал, когда в Украине легализуют криптовалюту

По словам Гетманцева, льгот на налогообложение криптовалюты не будет. Оно будет применяться по модели ценных бумаг.

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Гетманцев сказал, когда в Украине легализуют криптовалюту / коллаж: Главред, фото: https://www.facebook.com/d.getmancev, Reuters

Коротко:

Рабочая группа завершает подготовку законопроекта

Особенности налогообложения криптовалюты

В Украине с высокой вероятностью легализуют криптовалюту в первом квартале 2025 года, но на льготные условия налогообложения рассчитывать не стоит. Об этом рассказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев на форуме "Экономической правды".

"Если говорить о криптовалюте, то рабочая группа завершает подготовку соответствующего законопроекта к первому чтению. Я думаю, что текст вместе с Нацбанком и МВФ будет после Нового года и в первом квартале примем этот законопроект, легализуем криптовалюту", – рассказал он. видео дня

По его словам, льгот на налогообложение криптовалюты не будет. Оно будет применяться по модели ценных бумаг – будут облагать налогом прибыль при выводе активов в валюту.

"В консультациях с европейскими экспертами и МВФ мы очень осторожно относимся к использованию криптовалют при налоговых льготах, как возможность уклонения от налогообложения на традиционных рынках", – объяснил Гетманцев.

Сам Гетманцев добавил, что не пользуется криптовалютами, но поддерживает прозрачность и регулирование в этой сфере.

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Как сообщал Главред, ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, Универсал Банк и две ассоциации НАБУ и АУБ подписали Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Меморандумом вводятся унифицированные рыночные практики и подходы к надлежащей проверке клиентов и мониторингу финансовых операций по счетам клиентов.

В документе будет предусмотрено поэтапное снижение месячного лимита операций, после превышения которого при отсутствии подтвержденных доходов будет проводиться усиленный финмониторинг.

Предполагалось, что к меморандуму присоединится подавляющее большинство банков, и он может заменить соответствующую регуляцию НБУ, действие которой истекает 1 апреля 2025 года.

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Что такое криптовалюта Криптовалюта – разновидность цифровой валюты, учет внутренних расчетных единиц которой обеспечивает децентрализованная платежная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме. Сама по себе криптовалюта не имеет какой-либо особой материальной или электронной формы – это просто число, обозначающее количество данных расчетных единиц, которое записывается в соответствующей позиции информационного пакета протокола передачи данных и зачастую даже не подвергается шифрованию, как и вся иная информация о транзакциях между адресами системы. Термин криптовалюта закрепился после публикации статьи o системе Биткойн "Crypto currency" (Криптографическая валюта), опубликованной в 2011 году в журнале Forbes. При этом и создатель биткойна, и многие другие авторы использовали термин "электронная наличность".

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