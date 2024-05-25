Повестка на работе: юрист пояснил, как работодателей могут наказывать за нарушение

В Украине военнообязанные могут получить повестку прямо на рабочем месте от своего работодателя – прямо на рабочем месте. Кроме того, недавно в Минобороны обязало работодателей проконтролировать ‒ чтобы их работники отправились обновлять данные в ТЦК и СП, рассказал юрист Даниил Гончаренко в комментарии порталу "РБК-Украина".
"В связи с принятием нового закона о внесении изменений в законодательство о мобилизации, предприятиях, учреждениях и организациях должны более активно способствовать мобилизации. Они обязаны вести военный учет работников, издавать повестки и выполнять мобилизационные распоряжения", — утверждает он.
Согласно постановлению Кабинета министров "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов" на работодателя могут наложить штраф по нескольким причинам:
- непредоставление перечня граждан, подлежащих приписке в ТЦК и СП;
- принятие на работу призывников/военнообязанных/резервистов, не вставших на военный учет;
- работодатель не сообщил сотрудникам то, что их вызвали в военкомат;
- создаются препятствия для посещения сборных пунктов и призывных участков;
- несвоевременное предоставление ряда документов и сведений о таких лицах.
- Как говорит юрист, нарушение вышеуказанных пунктов может обернуться наказанием в виде финансового взыскания (а сумма, которую должен будет заплатить работодатель – от 34 до 59 тысяч грн).
"Принятие на работу или обучение осуществляется только после взятия работников на военный учет в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки", —подытожил Гончаренко.
Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.
В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.
24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.
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Напомним, новый закон о мобилизации вступил в силу с 18 мая. Согласно ему, все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в ТЦК и СП, ЦПАУ или в электронном кабинете в течение 60 дней.
17 мая Минобороны запустило мобильное приложение "Резерв+", в котором будет содержаться QR-код для военнообязанных. С 18 мая по 16 июля мужчины в возрасте 18-60 лет могут обновить свои данные через это приложение.
Кроме этого, заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко рассказала, что "Резерв+" не будет использоваться для отправки повесток военнообязанным. На электронную почту их также не будут отправлять, поскольку законодательство не предусматривает оповещения граждан через электронную повестку.
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