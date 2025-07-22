У престарелого путиниста Петросяна новое несчастье: что случилось

Теперь комику-пенсионеру некуда будет вести свою молодую жену.

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Евгений Петросян попал в новую передрягу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Кратко:

Что случилось с жильем путиниста

Что стало причиной

Престарелый клоун-путинист Евгений Петросян, который в свои 79 лет вынужден мотаться по гастролям и концертам, чтобы обеспечивать гламурную жизнь молодой жены и двоих малолетних детей, попал в новую передрягу.

Как пишут российские пропагандисты, элитный жилой комплекс "Садовые кварталы", расположенный в районе Хамовники в террористической Москве, затопило во время тропических ливней. Среди владельцев квартир в этом ЖК – известные личности, такие как Евгений Петросян. Прямо в подъезде "‎звёздного" дома забил "‎водопад".

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Евгений Петросян / instagram.com/petrosyanevgeny

Стало известно, что во время стихийного бедствия, вода лилась с потолка в подъезде и лифте одного из зданий комплекса. Стоимость квартир в "Садовых кварталах" начинается от 400 миллионов рублей (около 5 млн долларов США).

Петросян сдал в последнее время / фото: скрин 7days.ru/

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Ранее Главред писал о том, что недавно жена престарелого Петросяна Татьяна Брухунова спросила со своих фанатов за "недостачу" лайков и непристойно обозвала их. Брухунова заявила, что ей было просто интересно, почему подписчики не реагируют на ее посты, ведь сама она ставит лайки абсолютно всем, на кого подписана.

А также Татьяна Брухунова страдает от неизлечимого заболевания, которое постоянно досаждает ей. У 35-летней Татьяны проблемы с венами на ногах.

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Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой Супруги узаконили отношения в конце 2019 года. В 2020 году у них появился сын Ваган, в 2023 - дочь Матильда. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяны Брухуновой с путинистом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

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