Кратко:
- Что случилось с жильем путиниста
- Что стало причиной
Престарелый клоун-путинист Евгений Петросян, который в свои 79 лет вынужден мотаться по гастролям и концертам, чтобы обеспечивать гламурную жизнь молодой жены и двоих малолетних детей, попал в новую передрягу.
Как пишут российские пропагандисты, элитный жилой комплекс "Садовые кварталы", расположенный в районе Хамовники в террористической Москве, затопило во время тропических ливней. Среди владельцев квартир в этом ЖК – известные личности, такие как Евгений Петросян. Прямо в подъезде "звёздного" дома забил "водопад".
Стало известно, что во время стихийного бедствия, вода лилась с потолка в подъезде и лифте одного из зданий комплекса. Стоимость квартир в "Садовых кварталах" начинается от 400 миллионов рублей (около 5 млн долларов США).
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред писал о том, что недавно жена престарелого Петросяна Татьяна Брухунова спросила со своих фанатов за "недостачу" лайков и непристойно обозвала их. Брухунова заявила, что ей было просто интересно, почему подписчики не реагируют на ее посты, ведь сама она ставит лайки абсолютно всем, на кого подписана.
А также Татьяна Брухунова страдает от неизлечимого заболевания, которое постоянно досаждает ей. У 35-летней Татьяны проблемы с венами на ногах.
Вас также может заинтересовать:
- Тяжелое состояние и кровотечение: путинист Петросян оказался в реанимации
- "Слухи о моей смерти": путинист Петросян вышел на связь после госпитализации
- Жена одевала: путинист Петросян опозорился луком "продвинутого деда"
Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой
Супруги узаконили отношения в конце 2019 года. В 2020 году у них появился сын Ваган, в 2023 - дочь Матильда. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяны Брухуновой с путинистом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред