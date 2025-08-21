Смеситель заблестит лучше нового: простой, но очень эффективный способ очистки

Вы узнаете:
- Coca-Cola хорошо справляется с засорами, налётом и тусклостью поверхности
- Как очистить кран от налёта
Многие во время уборки ванной быстро протирают смесители, не придавая значения образующемуся налёту. Однако со временем на кранах появляется слой мыльных остатков и известкового налёта, который превращается в прочную корку.
Такие загрязнения сложно удалить, так как они состоят из затвердевших минералов, устойчивых к большинству обычных моющих средств, пишет Express.
Кроме того, мыло может вступать в реакцию с минералами, образуя так называемую мыльную плёнку — жирный налёт, прочно прилипающий к поверхности. Удалить его без повреждения покрытия бывает непросто. Однако специалисты из Homeglow предложили простой и доступный способ справиться с этой проблемой — с помощью Coca-Cola.
Они объяснили: "Хотя Coca-Cola известна как прохладительный напиток, её состав включает лимонную, винную и фосфорную кислоты — компоненты, способные эффективно растворять ржавчину и минеральные отложения".
Coca-Cola хорошо справляется с засорами, налётом и тусклостью поверхности, не повреждая металл. Она не слишком агрессивна, поэтому не вызывает обесцвечивания или шелушения покрытия.
Хотя может показаться необычным использовать газировку для уборки, содержащиеся в ней кислоты отлично растворяют как минеральные отложения, так и жир.
Со временем налёт способен сделать хромированные поверхности тусклыми. Но регулярная чистка с помощью Coca-Cola позволяет быстро вернуть блеск и облегчает дальнейший уход.
Как очистить кран от налёта: простой способ
Что понадобится:
- Полиэтиленовый пакет (например, для сэндвичей)
- Пара резинок
- 1–2 банки Coca-Cola
- Старая зубная щётка
Инструкция:
- Налейте Coca-Cola в пакет.
- Наденьте его на кран, чтобы жидкость полностью покрыла загрязнённые участки.
- Зафиксируйте пакет резинками.
- Оставьте минимум на час (можно дольше при сильных отложениях).
- Снимите пакет и аккуратно протрите кран зубной щёткой.
- Смойте остатки тёплой водой и вытрите насухо мягкой тканью.
Результат — чистые, блестящие краны без налёта и без необходимости использовать агрессивную химию.
Как быстро прочистить засор: совет эксперта
Если возле раковины появился неприятный, устойчивый запах, а вода стала медленно стекать, это, скорее всего, говорит о возникшем засоре. Хорошая новость заключается в том, что устранить его можно легко, без использования жёстких химикатов.
Кристаллическая сода — проверенное временем и недорогое средство. Её эффективно применяют для прочистки труб, и она способна справиться даже с серьёзными отложениями в сливе.
Смотрите видео - как отмыть ванну:
Напомним, ранее Главред писал о том, как плесень исчезнет навсегда. При очистке от плесени важно соблюдать меры предосторожности: использовать прочные резиновые перчатки.
Ранее сообщалось о том, что идеальное средство быстро решит проблему. Простое средство поможет очень быстро вывести плесень в ванной и других помещениях.
Больше новостей:
- Можно ли стирать вещи в стиральной машине в воскресенье: священник удивил ответом
- Гель или порошок: мастер рассказал, что лучше для стиральной машины
- От пятен не останется и следа: как очистить подушку без стиральной машины
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред