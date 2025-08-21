Смеситель заблестит лучше нового: простой, но очень эффективный способ очистки

Coca-Cola хорошо справляется с засорами, налётом и тусклостью поверхности, не повреждая металл.

https://glavred.info/lifehack/smesitel-zablestit-luchshe-novogo-prostoy-no-ochen-effektivnyy-sposob-ochistki-10691642.html Ссылка скопирована

Как отмыть смеситель / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Coca-Cola хорошо справляется с засорами, налётом и тусклостью поверхности

Как очистить кран от налёта

Многие во время уборки ванной быстро протирают смесители, не придавая значения образующемуся налёту. Однако со временем на кранах появляется слой мыльных остатков и известкового налёта, который превращается в прочную корку.

Такие загрязнения сложно удалить, так как они состоят из затвердевших минералов, устойчивых к большинству обычных моющих средств, пишет Express.

видео дня

Кроме того, мыло может вступать в реакцию с минералами, образуя так называемую мыльную плёнку — жирный налёт, прочно прилипающий к поверхности. Удалить его без повреждения покрытия бывает непросто. Однако специалисты из Homeglow предложили простой и доступный способ справиться с этой проблемой — с помощью Coca-Cola.

Они объяснили: "Хотя Coca-Cola известна как прохладительный напиток, её состав включает лимонную, винную и фосфорную кислоты — компоненты, способные эффективно растворять ржавчину и минеральные отложения".

Coca-Cola хорошо справляется с засорами, налётом и тусклостью поверхности, не повреждая металл. Она не слишком агрессивна, поэтому не вызывает обесцвечивания или шелушения покрытия.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Хотя может показаться необычным использовать газировку для уборки, содержащиеся в ней кислоты отлично растворяют как минеральные отложения, так и жир.

Со временем налёт способен сделать хромированные поверхности тусклыми. Но регулярная чистка с помощью Coca-Cola позволяет быстро вернуть блеск и облегчает дальнейший уход.

Как очистить кран от налёта: простой способ

Что понадобится:

Полиэтиленовый пакет (например, для сэндвичей)

Пара резинок

1–2 банки Coca-Cola

Старая зубная щётка

Инструкция:

Налейте Coca-Cola в пакет.

Наденьте его на кран, чтобы жидкость полностью покрыла загрязнённые участки.

Зафиксируйте пакет резинками.

Оставьте минимум на час (можно дольше при сильных отложениях).

Снимите пакет и аккуратно протрите кран зубной щёткой.

Смойте остатки тёплой водой и вытрите насухо мягкой тканью.

Результат — чистые, блестящие краны без налёта и без необходимости использовать агрессивную химию.

Как быстро прочистить засор: совет эксперта

Если возле раковины появился неприятный, устойчивый запах, а вода стала медленно стекать, это, скорее всего, говорит о возникшем засоре. Хорошая новость заключается в том, что устранить его можно легко, без использования жёстких химикатов.

Кристаллическая сода — проверенное временем и недорогое средство. Её эффективно применяют для прочистки труб, и она способна справиться даже с серьёзными отложениями в сливе.

Смотрите видео - как отмыть ванну:

Напомним, ранее Главред писал о том, как плесень исчезнет навсегда. При очистке от плесени важно соблюдать меры предосторожности: использовать прочные резиновые перчатки.

Ранее сообщалось о том, что идеальное средство быстро решит проблему. Простое средство поможет очень быстро вывести плесень в ванной и других помещениях.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред