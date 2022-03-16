Сколько можно хранить овощи – полезная памятка хозяйкам

Сколько можно хранить овощи / depositphotos.com/

Срок хранения овощей во многом зависит от температуры, освещенности и уровня влажности. Некоторые овощи нужно хранить исключительно в холодильнике, а другие не потерпят низких температур.

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Для того, чтобы продлить срок годности овощей, необходимо придерживаться нескольких простых правил.

Хранить фрукты и овощи отдельно. Фрукты выделяют газ этилен, который ускоряет созревание близлежащих продуктов и провоцирует порчу овощей.

Также стоит хранить отдельно от других овощей картошку, томаты и баклажаны. Они могут испортить вкус своих "соседей".

Не набивать контейнер или пакет под завязку. Так овощи не будут иметь потока воздуха и это может запустить процессы гниения.

Мыть овощи перед употреблением.

Сколько дней можно хранить овощи

Картошка

Этот корнеплод не предназначен для хранения в холодильнике. Под действием низких температур крахмал будет превращаться в сахар и это испортит вкусовые качества продукта. Лучшая температура для хранения картошки +5 +7 градусов в сухом темном месте. Кухонный ящик или место под мойкой – идеальные места для корнеплода. Так она может "простоять" 3 недели. В идеальных условиях хранения, ее срок повышается до 6 месяцев.

Чеснок

В холодильнике чесноку не место. Там он быстро потеряет свои полезные качества и аромат. Кладовка, кухонный шкаф или погреб – лучшие места для хранения продукта. Срок хранения – 2 месяца.

Капуста

Белокочанную и краснокочанную капусту можно хранить в холодильнике. Срок хранения – 2 недели.

Морковь

Морковку можно хранить в холодильнике, избавляя от соседства других овощей. Срок хранения – 2 недели.

Лук

Лук можно хранить как в кухонном шкафу, так и в сетчатом мешке или чулке. Порезанный лук храниться в холодильнике не более 4 дней. Срок хранения лука – 2 месяца.

Свекла

Свеклу хорошо сохраняется в холодильнике. Срок ее годности при низких температурах до3 недель.

Грибы

Этот продукт стоит хранить в холодильнике. В идеале в бумажном пакете. Срок годности грибов до 1 недели.

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