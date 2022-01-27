Как убрать неприятный запах в холодильнике народными средствами: 5 доступных помощников

Как убрать неприятный запах в холодильнике / depositphotos.com/

Проблема неприятного запаха из холодильника часто тревожит многих хозяек. Она может коснуться как и старого проверенного помощника, так и новый прибор. Как убрать запах из холодильника в домашних условиях, разобрался Главред.

О том, как нужно хранить продукты питания в холодильнике, чтобы они сохранили свою пользу, читайте в материале: Как правильно хранить продукты в холодильнике и держать его в чистоте.

Неприятный запах холодильнике – причины

От неприятного запаха не застрахована ни старая ни новая техника. Прежде чем принять меры, необходимо найти причины, которая вызвала "благоухание" электроприбора.

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Если холодильник новый запахи могут исходить от пластмассы или резины. Перед началом использования прибор нужно протереть внутри. Хорошо помогают избавиться от проблемы растворы с добавлением лимонного сока и нашатырного спирта. Такую же процедуру нужно провернуть и со старым холодильником, если его долго не включали.

Вымыли прибор, но запах не ушел? Нужно обратить внимание на детали. Прочистите сливное отверстие ватной палочкой и проверьте трубочки для оттаивания.

Если все меры приняты, а запах остался, значит дело в продуктах. Испорченные продукты могут провоцировать развитие плесени и грибка, которые становятся причиной "ароматов" в холодильнике. Нужно провести ревизию и избавиться от продуктов, у которых закончился срок годности.

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Как убрать запах из холодильника в домашних условиях

Перед тем, как начинать борьбу проблемой неприятного запаха стоит подготовить прибор к очищению. Для этого нужно отключить его от электросети и выставить регулятор на 0. Нужно вытащить все полки и поддоны, а чтобы ускорить процесс разморозки побрызгать горячей водой из пульверизатора на стенки. Чтобы не допустить образования ароматов и поддерживать чистоту холодильник нужно мыть раз в месяц.

Как убрать запах из холодильника содой

Холодильник – место хранения продуктов и поэтому не всегда его можно мыть средствами бытовой химии. На помощь в этом деле придет обычная пищевая сода. Чтобы избавиться от запахов испорченных продуктов необходимо растворить 2 ст.л. соды в литре воды и вымыть этим раствором камеру, решетки, полки и контейнеры. Затем смыть его чистой водой.

Кроме того, сода – отлично поглощает запахи. Ее можно хранить на полке вместе с продуктами, не забывая периодически менять.

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Как убрать запах из холодильника с помощью лимона

Лимон – универсальное средство, которое обладает обеззараживающими и бактерицидными свойствами. Он эффективно борется с жиром и оставляет приятный аромат. Для этого нужно сок половины лимона разбавить в литре воды и протереть все детали холодильника.

Запах в холодильнике – как убрать перекисью водорода

Перекись водорода не только незаменимое средство каждой аптечки, но и помощник на кухне. Приготовив раствор перекиси – 1 ч. л средства на литр воды – можно надолго забыть о проблеме посторонних запахов.

Как избавиться от запаха в холодильнике с помощью нашатыря

Еще одно аптечное средство, которое убьет любые неприятные запахи за считанные минуты. Чайную ложку нашатыря необходимо развести в литре воды и этим раствором тщательно промыть стенки холодильника и каждую деталь. Такая смесь точно "приведет в чувство" прибор.

Как избавиться от запаха в холодильнике с помощью уксуса

Если ваш верный помощник поражен грибком и плесенью, хорошо с ними справиться поможет раствор столового уксуса. Его нужно развести с водой в пропорции 1:1 и протереть все составляющие и "внутренности" холодильника. Чтобы запах выветрился, нужно подержать дверцу открытой несколько минут.

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