Украина согласовывает все детали передачи ракет Tomahawk - МИД

Виталий Кирсанов
10 октября 2025, 21:22
Зеленский обсуждал с Трампом возможность передачи не только Tomahawk.
Кратко:

  • Все технические нюансы передачи ракет решаются двумя командами
  • Зеленский обсуждал с Трампом возможность передачи HIMARS и ATACMS

Украина приветствует со стороны США позитивные сигналы о предоставлении ракет Tomahawk. В настоящее время команды двух стран согласовывают детали использования этих ракет. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий на брифинге, передает РБК-Украина.

Тихий напомнил, что Украина и раньше, во времена 46-го президента США Джозефа Байдена, направляла запросы на ракеты Tomahawk. Но тогда Белый дом раз за разом отказывал Киеву.

"Сейчас такого ответа "нет" нет. Зато есть очень подробная и активная дискуссия по поводу возможности предоставления этих ракет", - сказал он.

Тихий добавил, что сейчас есть вопросы со стороны СМИ, а именно технические подробности по использованию Tomahawk. По его словам, все технические нюансы сейчас решаются двумя командами - от Украины и от США.

"Сейчас украинская и американская команды работают над тем, чтобы согласовать все эти детали, проговаривают все эти нюансы, в каких формах, в каких комплектациях ракеты могут быть предоставлены Украине", - заверил спикер МИД.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время последней встречи с американским президентом обсуждал возможность передачи не только ракет Tomahawk, но и HIMARS, ATACMS.

"Мы разговаривали с президентом Трампом во время нашей последней встречи в Нью-Йорке. Мы говорили не только о "Томагавках". Мы говорили о HIMARS, и я упомянул об ATACMS. На самом деле, когда у вас, например, скажем, 40, 50 или 60 ATACMS, между нами, - это ничто", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина использует 140-150 дронов собственного производства, и может собрать 300-350, "и когда у вас в течение длительного периода времени, например, 40 или 50 ATACMS, - это ничего не значит, между нами".

Получит ли Украина Tomahawk - мнение эксперта

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар выразил сомнение в возможности передачи Украине ракет Tomahawk. По его словам, "метод пряника" в отношении России со стороны США не дал желаемых результатов, и теперь Вашингтон пытается создать проекцию угрозы для Кремля.

"Если говорить о ракетах Tomahawk, то я практически убежден, что их Украине не дадут. Да, мы просили Tomahawk, а именно модификацию этих ракет, которая бы предусматривала запуск с наземных комплексов, ведь Tomahawk - это крылатая ракета морского базирования, и никто не предоставит их вместе с боевыми кораблями", - сказал эксперт.

По его мнению, вопрос Tomahawk может быть использован как инструмент дипломатического давления на Кремль, но реальная передача таких систем Украине пока выглядит маловероятной.

Ракеты Tomahawk для Украины - новости по теме

Напомним, глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ НАТО Егор Чернев утверждает, что объем поставок Украине крылатых ракет Tomahawk из США будет зависеть от того, насколько президент Дональд Трамп будет готов к эскалации ситуации.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что Украина планирует использовать американские Tomahawk для ударов по территории России с целью остановить наступление врага и уничтожить его ударные силы.

Как сообщал Главред, в Вашингтоне пока не приняли решение о передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk. В то же время в Москве уже звучат угрозы из-за возможного появления этих ракет в ВСУ.

О персоне: Георгий Тихий

Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

война в Украине Владимир Зеленский МИД Украины Томагавки Владимир Путин Томагавк война России и Украины




Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке со средневековой девушкой за 29 сек

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке со средневековой девушкой за 29 сек

Часть Киева без света, метро работает с перебоями: свежие подробности ночной атаки РФ

Часть Киева без света, метро работает с перебоями: свежие подробности ночной атаки РФ

Гороскоп на завтра 11 октября: Тельцам - важное приглашение, Скорпионам - прибыль

Гороскоп на завтра 11 октября: Тельцам - важное приглашение, Скорпионам - прибыль

Гороскоп Таро на завтра 11 октября: Стрельцам - предостережение, Весам - действие

Гороскоп Таро на завтра 11 октября: Стрельцам - предостережение, Весам - действие

Украина пережила одну из самых сильных атак: РФ выпустила почти 500 дронов и ракет

Украина пережила одну из самых сильных атак: РФ выпустила почти 500 дронов и ракет




