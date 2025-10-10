Украина согласовывает все детали передачи ракет Tomahawk - МИД

Кратко:
- Все технические нюансы передачи ракет решаются двумя командами
- Зеленский обсуждал с Трампом возможность передачи HIMARS и ATACMS
Украина приветствует со стороны США позитивные сигналы о предоставлении ракет Tomahawk. В настоящее время команды двух стран согласовывают детали использования этих ракет. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий на брифинге, передает РБК-Украина.
Тихий напомнил, что Украина и раньше, во времена 46-го президента США Джозефа Байдена, направляла запросы на ракеты Tomahawk. Но тогда Белый дом раз за разом отказывал Киеву.
"Сейчас такого ответа "нет" нет. Зато есть очень подробная и активная дискуссия по поводу возможности предоставления этих ракет", - сказал он.
Тихий добавил, что сейчас есть вопросы со стороны СМИ, а именно технические подробности по использованию Tomahawk. По его словам, все технические нюансы сейчас решаются двумя командами - от Украины и от США.
"Сейчас украинская и американская команды работают над тем, чтобы согласовать все эти детали, проговаривают все эти нюансы, в каких формах, в каких комплектациях ракеты могут быть предоставлены Украине", - заверил спикер МИД.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время последней встречи с американским президентом обсуждал возможность передачи не только ракет Tomahawk, но и HIMARS, ATACMS.
"Мы разговаривали с президентом Трампом во время нашей последней встречи в Нью-Йорке. Мы говорили не только о "Томагавках". Мы говорили о HIMARS, и я упомянул об ATACMS. На самом деле, когда у вас, например, скажем, 40, 50 или 60 ATACMS, между нами, - это ничто", - сказал Зеленский.
Он добавил, что Украина использует 140-150 дронов собственного производства, и может собрать 300-350, "и когда у вас в течение длительного периода времени, например, 40 или 50 ATACMS, - это ничего не значит, между нами".
Получит ли Украина Tomahawk - мнение эксперта
Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар выразил сомнение в возможности передачи Украине ракет Tomahawk. По его словам, "метод пряника" в отношении России со стороны США не дал желаемых результатов, и теперь Вашингтон пытается создать проекцию угрозы для Кремля.
"Если говорить о ракетах Tomahawk, то я практически убежден, что их Украине не дадут. Да, мы просили Tomahawk, а именно модификацию этих ракет, которая бы предусматривала запуск с наземных комплексов, ведь Tomahawk - это крылатая ракета морского базирования, и никто не предоставит их вместе с боевыми кораблями", - сказал эксперт.
По его мнению, вопрос Tomahawk может быть использован как инструмент дипломатического давления на Кремль, но реальная передача таких систем Украине пока выглядит маловероятной.
Ракеты Tomahawk для Украины - новости по теме
Напомним, глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ НАТО Егор Чернев утверждает, что объем поставок Украине крылатых ракет Tomahawk из США будет зависеть от того, насколько президент Дональд Трамп будет готов к эскалации ситуации.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что Украина планирует использовать американские Tomahawk для ударов по территории России с целью остановить наступление врага и уничтожить его ударные силы.
Как сообщал Главред, в Вашингтоне пока не приняли решение о передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk. В то же время в Москве уже звучат угрозы из-за возможного появления этих ракет в ВСУ.
Читайте также:
- Сколько ракет Tomahawk Украина может получить от США - названо количество
- Tomahawk против Кремля: Жданов сказал, как Украина могла бы обрушить энергетику РФ
- Ситуация хуже, чем кажется: сколько ракет Tomahawk получит Украина от США
О персоне: Георгий Тихий
Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред