Трамп и Макрон устроили "битву рукопожатий" и обменялись колкостями на публике

Президент США около 30 секунд сжимал руку своего французского коллеги.

https://glavred.info/world/tramp-i-makron-ustroili-bitvu-rukopozhatiy-i-obmenyalis-kolkostyami-na-publike-10706282.html Ссылка скопирована

Между Трампом и Макроном возник конфликт на саммите в Египте / скриншот

Вы узнаете:

Почему между Трампом и Макроном произошла словесная перепалка

О чем говорили президенты США и Франции

В понедельник, 13 октября, президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон вступили в словесную перепалку на сцене мирного саммита в Египте, посвященного завершению конфликта между Израилем и ХАМАС.

Инцидент произошел в Шарм-эль-Шейхе, когда на сцену к Трампу поднялся президент Франции Эммануэль Макрон. Лидеры стран обменялись довольно напряженным рукопожатием, во время которого между ними состоялся разговор.

видео дня

Президенты в течение 30 секунд удерживали руки друг друга, как будто соревнуясь за контроль. Причиной конфликта стало то, что Макрон первым подверг сомнению прочность мирного соглашения, достигнутого при посредничестве США.

О чем говорили Трамп и Макрон

Чтец по губам Никола Хиклинг рассказала Mirror US, о чем говорили два президента.

"Рад тебя видеть. Ты согласился?" – обратился Трамп к Макрону.

Макрон ответил, отвернувшись от камеры.

"Это правда?" — спросил, по-видимому, Трамп.

"Конечно", — ответил Макрон.

"Хорошо, теперь я хочу знать, почему. Вы обидели меня. Я уже знаю. Я заключаю мир", — якобы сказал Трамп.

Макрон похлопал Трампа по руке и посмотрел на нее, сказав, по словам Хиклинг, "Извините".

Трамп, похоже, проигнорировал его просьбу и сжал руку Макрона еще сильнее.

"Давайте решим это за закрытыми дверями", — якобы предложил Макрон.

"Я только обидел другого", — ответил Трамп.

"Понимаю. Посмотрим — вы увидите, что будет дальше", — предупредил Макрон.

Смотрите видео - Трамп почти 30 секунд жал руку Макрону на мирном саммите в Египте:

О чем говорит напряженное рукопожатие Трампа и Макрона

Эксперт объяснила, что такое поведение напоминает "игру власти прикосновением", когда физический контакт используется как символ контроля.

"Постукивание по руке и отворачивание взгляда — классические жесты деэскалации", — отметила она.

По ее словам, напряжение между лидерами было очевидным, несмотря на внешнюю вежливость.

Трамп и Макрон устроили словесную дуэль во время рукопожатия / скриншот

Трамп и Макрон на саммите в Египте / скриншот

Фотосессия состоялась на саммите, который Дональд Трамп провел совместно с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Мероприятие собрало более двадцати мировых лидеров, среди которых были представители Катара, Турции, Испании, Великобритании, Италии, Норвегии и Совета Европы. Израильские чиновники и представители ХАМАС участия не принимали.

По словам египетского президента, целью встречи было "прекращение войны в секторе Газа, восстановление мира и стабильности на Ближнем Востоке".

Как отмечает Daily Express, спор между Трампом и Макроном произошел вскоре после дипломатического конфликта о признании палестинской государственности. В конце сентября Макрон заявил о поддержке этой инициативы. Трамп раскритиковал эту позицию, назвав ее "наградой за теракт ХАМАС 7 октября 2023 года".

Отметим, количество государств, поддерживающих создание палестинского государства, сейчас превышает 145. США остаются среди немногих стран, которые выступают против этого решения, считая его преждевременным без гарантий безопасности для Израиля.

Война в Газе и роль Трампа в ее завершении

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Движение ХАМАС совершило масштабную атаку на Израиль.

Боевики нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек.

Как писал Главред, 29 сентября Белый дом опубликовал детальное соглашение, предусматривающее немедленное прекращение огня, освобождение всех заложников и создание временного технократического правительства в Секторе Газа.

Издание The New York Times обнародовало детали плана Трампа по прекращению огня в Газе. В нем говорится, что Газа станет дерадикализированной зоной и будет отстроена.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что Израиль получит "полную поддержку" Вашингтона в уничтожении ХАМАС, если лидеры этой террористической группировки отклонят его план завершения конфликта в секторе Газа.

9 октября президент США Дональд Трамп заявил о подписании первого этапа мирного плана между Израилем и группировкой ХАМАС, что, по его словам, предусматривает быстрое освобождение всех заложников и отвод израильских войск.

13 октября ХАМАС освободил всех заложников, а президент США Трамп заявил, что война в Газе закончилась.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред