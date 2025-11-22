Плацдарм для наступления на Днепровщину: известно, где россияне хотят прорваться

Сейчас противник пытается перенести свое наступление туда, где ему комфортнее.

Где россияне попытаются прорваться / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

Оккупанты могут попытаться занять Гуляйполе

Это серьезный железнодорожный узел

У оккупантов на данном этапе нет сил для наступления на такой населенный пункт

Гуляйполе это серьезный железнодорожный узел, а Александровка - направление, которое россияне могут рассматривать как плацдарм для наступления на Днепровщину. Поэтому они интересны оккупантам. Об этом рассказал военный обозреватель Иван Тимочко в эфире Еспресо.

По его словам, сейчас противник пытается переакцентировать свое наступление туда, где ему комфортнее.

"Александровка и Гуляйполе - направления, которые смежные с Покровско-Мирноградским направлением, там у врага общая логистика. Оккупанты могут перебрасывать свои силы в пределах короткого плеча: усиление, перемещение, поддержка артиллерией, даже не снимая ее с боевых позиций, и использовать как на Покровском направлении, так и на Александровском. То же касается и операторов, и бронетехники", - подчеркнул он.

Тимочко говорит, что очевидной является задача врага по Гуляйполю - попытаться занять этот населенный пункт, не только из политических соображений, потому что это родина Махно, но это и довольно серьезный железнодорожный узел. Там рядом есть населенный пункт, название которого говорит само за себя, - Железнодорожное.

"Понятно, что Гуляйполе для противника является приоритетным. Но не забываем, что у оккупантов на данном этапе нет сил для наступления на такой населенный пункт и укрепленный район. Поэтому они сейчас пытаются сунуться по небольшим населенным пунктам и там занимать позиции", - подчеркнул обозреватель.

По его мнению, для оккупантов эта дорога интересна как линия для выстраивания определенной обороны или какого-то четкого противодействия на этом направлении, поскольку у них нет сил для серьезной масштабной операции, чтобы выйти на оперативное пространство.

Гуляйполе / Инфографика: Главред

Наступление РФ на Днепр

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан говорил, что для захвата Днепропетровской области у россиян пока недостаточно сил.

Он считает, что основная задача оккупантов на 2025-2026 годы - захват Донецкой и Запорожской областей. Днепропетровщиной войска РФ могут заняться только после захвата и удержания под контролем Донецкой и Запорожской областей.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, начальник отделения коммуникаций 14 бригады оперативного назначения "Червона Калина" 1 корпуса НГУ "Азов" Максим Бакулин говорил, что оккупационные войска страны-агрессора России постоянно осуществляют попытки инфильтроваться в город Покровск. Россияне заводят свои подразделения через систему точек накопления.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что Купянск Харьковской области и окружающие территории остаются под контролем украинских войск.

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. В частности, российские войска продвинулись на Запорожье и Харьковщине.

О персоне: Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

