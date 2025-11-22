Россияне захватили два населенных пункта и продвинулись на нескольких ключевых направлениях

Армия РФ оккупировала два села в Харьковской области вблизи границы с Россией, а также продвинулась в нескольких областях Украины.

Россияне захватили два села на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: Генштаб, скриншот

Коротко:

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий

Оккупанты захватили два села на Харьковщине

Продвижение зафиксировано в нескольких населенных пунктах в Донецкой области и Запорожье

Российская армия оккупировала два села в Харьковской области, а также продвинулась в Запорожской и Донецкой областях.

Оккупанты захватили Отрадное и Бологовку в Купянском районе Харьковской области, и продвинулись возле Двуречанского на этом же участке. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Также продвижение врага зафиксировано возле Красного Лимана под Мирноградом, Покровского района Донецкой области.

Кроме того, россияне подошли к Высокому и Зеленому Гаю под Гуляйполем Запорожской области.

Дальнейшие планы РФ - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что россияне однозначно будут планировать захват Донецкой и левобережья Запорожской областей.

По его мнению, пока оккупанты своего не добьются, они будут продолжать собирать достаточное количество сил и средств, чтобы решить эти задачи.

"Они пока могут отказаться от провоцирующих операций на Херсонском направлении, на правом берегу. Они могут отказаться от Харьковских направлений, даже полностью вывести оттуда войска и перебросить их на восточный фронт. Но они никогда не откажутся от захвата Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, российские оккупационные войска могли прорвать одну из самых прочных украинских линий обороны на Донетчине. Об этом заявил военный корреспондент немецкого издания Bild Юлиан Рёпке. По его словам, российские подразделения якобы захватили села Выемка и Ивано-Дарьевка, после чего вошли в Северск с юга и сейчас контролируют примерно 20% города.

Крам того, основная задача, которая стоит перед российскими оккупантами - захват Донецкой области. Однако для захвата Днепропетровской области этой группировки сил недостаточно.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал, что Силы обороны продолжают удерживать позиции в Покровске, несмотря на чрезвычайно напряженную ситуацию.

Купянск / Инфографика: Главред

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

