Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Россияне захватили два населенных пункта и продвинулись на нескольких ключевых направлениях

Инна Ковенько
22 ноября 2025, 12:52
84
Армия РФ оккупировала два села в Харьковской области вблизи границы с Россией, а также продвинулась в нескольких областях Украины.
Россияне захватили два села на Харьковщине
Россияне захватили два села на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: Генштаб, скриншот

Коротко:

  • Аналитики DeepState обновили карту боевых действий
  • Оккупанты захватили два села на Харьковщине
  • Продвижение зафиксировано в нескольких населенных пунктах в Донецкой области и Запорожье

Российская армия оккупировала два села в Харьковской области, а также продвинулась в Запорожской и Донецкой областях.

видео дня

Оккупанты захватили Отрадное и Бологовку в Купянском районе Харьковской области, и продвинулись возле Двуречанского на этом же участке. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Также продвижение врага зафиксировано возле Красного Лимана под Мирноградом, Покровского района Донецкой области.

Кроме того, россияне подошли к Высокому и Зеленому Гаю под Гуляйполем Запорожской области.

Дальнейшие планы РФ - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что россияне однозначно будут планировать захват Донецкой и левобережья Запорожской областей.

По его мнению, пока оккупанты своего не добьются, они будут продолжать собирать достаточное количество сил и средств, чтобы решить эти задачи.

"Они пока могут отказаться от провоцирующих операций на Херсонском направлении, на правом берегу. Они могут отказаться от Харьковских направлений, даже полностью вывести оттуда войска и перебросить их на восточный фронт. Но они никогда не откажутся от захвата Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, российские оккупационные войска могли прорвать одну из самых прочных украинских линий обороны на Донетчине. Об этом заявил военный корреспондент немецкого издания Bild Юлиан Рёпке. По его словам, российские подразделения якобы захватили села Выемка и Ивано-Дарьевка, после чего вошли в Северск с юга и сейчас контролируют примерно 20% города.

Крам того, основная задача, которая стоит перед российскими оккупантами - захват Донецкой области. Однако для захвата Днепропетровской области этой группировки сил недостаточно.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал, что Силы обороны продолжают удерживать позиции в Покровске, несмотря на чрезвычайно напряженную ситуацию.

Купянск Инфографика
Купянск / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины DeepState
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Гололедица, снег и +17°C: Украину ждут настоящие климатические качели

Гололедица, снег и +17°C: Украину ждут настоящие климатические качели

14:30Синоптик
Переговоры по будущему мирному соглашению: Зеленский утвердил состав делегации

Переговоры по будущему мирному соглашению: Зеленский утвердил состав делегации

13:24Война
Света будет больше: украинцам обещают более короткие отключения электроэнергии

Света будет больше: украинцам обещают более короткие отключения электроэнергии

13:13Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Трудности останутся позади: к пяти знакам зодиака придет настоящий достаток

Трудности останутся позади: к пяти знакам зодиака придет настоящий достаток

Пьет уже на улице: потрепанную Бритни Спирс в странном виде засняли папарацци

Пьет уже на улице: потрепанную Бритни Спирс в странном виде засняли папарацци

Три знака зодиака добьются фантастического успеха до конца недели: кто в списке

Три знака зодиака добьются фантастического успеха до конца недели: кто в списке

Был соучредителем группы "DZIDZO": внезапно умер известный украинский певец

Был соучредителем группы "DZIDZO": внезапно умер известный украинский певец

Потап и Настя выставили свой особняк на продажу за 100 млн: как он выглядит

Потап и Настя выставили свой особняк на продажу за 100 млн: как он выглядит

Последние новости

15:16

Как не накупить лишнего: семь ошибок, которых следует избегать при покупке новогодних украшений

15:03

Кейт Миддлтон раскрыла причину своего преображения в блондинку

14:46

Украинцы могут потерять до 50% пенсии: названа причина уменьшения выплат

14:34

Из лент, мандаринов и конфет: как сделать уникальную гирлянду на Новый годВидео

14:30

Гололедица, снег и +17°C: Украину ждут настоящие климатические качели

США давят на Украину и Россию: Клочок - о мирном плане Трампа и условиях завершения войныСША давят на Украину и Россию: Клочок - о мирном плане Трампа и условиях завершения войны
14:26

Первый опыт: Могилевская показалась вместе с младшей дочерью в поезде

14:22

Украина объявила в розыск Миндича и Цукермана

13:54

Гости будут просить рецепт: быстрая закуска на Новый год за 7 минут

13:31

Берут все в свои руки: пять знаков Зодиака, которые доминируют в отношениях

Реклама
13:24

Переговоры по будущему мирному соглашению: Зеленский утвердил состав делегации

13:16

Украина вернула из Беларуси 31 украинца: Коордштаб раскрыл подробности

13:13

Света будет больше: украинцам обещают более короткие отключения электроэнергии

12:52

Россияне захватили два населенных пункта и продвинулись на нескольких ключевых направлениях

12:26

Точно не украинские: четыре традиционных имени, имеющие необычное происхождение

12:21

Сколько метров гирлянды нужно на Новый год: как подсчитать размер для ёлки, камина и лестницы

12:06

Впереди критические переговоры: в Европе придумали, как помочь Украине с мирным планом Трампа

11:37

Еще не поздно: знаки зодиака, которых есть шанс разбогатеть до конца 2025 года

11:36

Бандитская схема: как Седокова разводила покойного мужа

11:34

Трамп назначил нового спецпредставителя для мирного плана: кто им стал

11:33

Часть регионов Украины засыпало снегом: где бушует сильная непогода

Реклама
11:11

Шарфы-гиганты и блестящие леггинсы: стилист назвала пять вещей, которые безнадежно устарели

10:45

Раздавались громкие взрывы: дроны атаковали ключевой узел энергосистемы в КрымуВидео

10:30

11 лет защищал страну и выводил побратимов из окружения: россияне убили сержанта "Железного"Эксклюзив

10:25

Украинцы активно скупают валюту: каким будет курс доллара до конца осени

10:00

"Идея принадлежала папам": что известно о футбольном матче во время отключения света, который стал вирусным

09:48

Россия атаковала международный пункт пропуска на границе с Румынией - деталиФото

09:42

Как вырастить "фрукт богов" на обычном подоконнике: пошаговая инструкцияВидео

08:59

Плацдарм для наступления на Днепровщину: известно, где россияне хотят прорваться

08:53

Был соучредителем группы "DZIDZO": внезапно умер известный украинский певец

08:41

Топ-генералы США прилетят в Москву на следующей неделе: в чем цель визита

08:27

Гороскоп Таро на завтра 23 ноября: Близнецам - верить в себя, Львам - плоды

08:10

Ситуация со светом может ухудшиться еще большемнение

07:49

"Зима будет холодной": Трамп обратился к Украине и призвал принять мирный план

06:15

Три знака зодиака добьются фантастического успеха до конца недели: кто в списке

06:10

США вышли из НАТО?мнение

06:00

"Инфаркт": что произошло с Альбиной Джанабаевой в Москве

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девушки с собакой за 51 секунду

05:27

Каждая иголочка будет выглядеть натурально: как распушить искусственную елку

05:03

Гороскоп на завтра 23 ноября: Весам - трудности, Рыбам - испытания

04:45

"Важный шаг": принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли решение о наследнике

Реклама
04:00

Трудности останутся позади: к пяти знакам зодиака придет настоящий достаток

03:30

Есть лишь один "условно позитивный" путь: Кочетков назвал главную угрозу для Киева

02:50

Африка треснет пополам: раскрыты пугающие последствия будущего раскола

02:25

Конец 2025 года принесет большие чувства: каким ТОП-4 знакам повезет в любви

02:12

Как за 2 минуты заснуть и получить лучший отдых: проверенный китайский метод

01:41

Четыре знака зодиака, которых ждет судьбоносная встреча в декабре

01:11

В одних света больше, в других - меньше: почему в областях разные графики

00:12

Цымбалюк вышел из себя: участница "Холостяка" "перевернула" церемонию роз

00:06

Судьбоносный месяц: какой знака зодиака ждет нереальное заершение 2025 годаВидео

21 ноября, пятница
23:45

Размером с Люксембург: какие земли должна отдать Украина согласно плану Трампа

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять