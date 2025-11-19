Укр
"Прорвали сильнейшую линию фронта": в Bild заявили о продвижении россиян

Мария Николишин
19 ноября 2025, 23:25
136
Репке говорит, что россияне контролируют примерно 20% города Северск.
Продвижение россиян на фронте / коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, x.com/JulianRoepcke

Главное из заявления Репке:

  • Оккупанты, вероятно, смогли продвинуться в Донецкой области
  • Россияне могли прорвать одну из самых прочных украинских линий обороны
  • Враг якобы оккупировал села Выемка, Ивано-Дарьевка и вошел в Северск

Российские оккупационные войска могли прорвать одну из самых крепких украинских линий обороны в Донецкой области. Об этом сообщил военный корреспондент немецкого издания Bild Юлиан Репке.

"Российские силы смогли продвинуться в Донецкой области, прорвав один из самых сильных и устойчивых участков украинской линии обороны", - написал он.

видео дня

По его словам, российские подразделения якобы захватили села Выемка и Ивано-Дарьевка, после чего вошли в Северск с юга и сейчас контролируют около 20% города.

Репке отмечает, что для преодоления этого отрезка фронта, длиной около 9 километров, российским силам понадобилось 40 месяцев.

Стоит добавить, что Генеральный штаб или Сухопутные войска Вооруженных сил Украины подобной информации не обнародовали.

Продвижение россиян / фото: x.com/JulianRoepcke

Планы РФ по захвату Донецкой области

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что россияне однозначно будут планировать захват Донецкой и левобережья Запорожской областей.

По его мнению, пока оккупанты своего не добьются, они будут продолжать собирать достаточное количество сил и средств, чтобы решить эти задачи.

"Они пока могут отказаться от провоцирующих операций на Херсонском направлении, на правом берегу. Они могут отказаться от Харьковских направлений, даже полностью вывести оттуда войска и перебросить их на восточный фронт. Но они никогда не откажутся от захвата Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, основная задача, которая стоит перед российскими оккупантами - это захват Донецкой области. Однако для захвата Днепропетровской области этой группировки сил недостаточно.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал, что Силы обороны продолжают удерживать позиции в Покровске, несмотря на чрезвычайно напряженную ситуацию.

Аналитики DeepState заявляли, что враг приблизился к Новоспасскому и Щербиновке в Бахмутском районе Донецкой области.

Читайте также:

Об источнике: Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

война в Украине война на Донбассе новости Украины война России и Украины Фронт
15:56

Константин Грубич назвал имя звезды, которую считает "родственной душой"

15:41

Можно ли отапливать дом прошлогодними дровами: какова их пригодность

15:36

Идеальное растение: какой комнатный цветок подходит вам по знаку зодиака

