'Прорвали сильнейшую линию фронта': в Bild заявили о продвижении россиян

Репке говорит, что россияне контролируют примерно 20% города Северск.

Продвижение россиян на фронте / коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, x.com/JulianRoepcke

Главное из заявления Репке:

Оккупанты, вероятно, смогли продвинуться в Донецкой области

Россияне могли прорвать одну из самых прочных украинских линий обороны

Враг якобы оккупировал села Выемка, Ивано-Дарьевка и вошел в Северск

Российские оккупационные войска могли прорвать одну из самых крепких украинских линий обороны в Донецкой области. Об этом сообщил военный корреспондент немецкого издания Bild Юлиан Репке.

"Российские силы смогли продвинуться в Донецкой области, прорвав один из самых сильных и устойчивых участков украинской линии обороны", - написал он. видео дня

По его словам, российские подразделения якобы захватили села Выемка и Ивано-Дарьевка, после чего вошли в Северск с юга и сейчас контролируют около 20% города.

Репке отмечает, что для преодоления этого отрезка фронта, длиной около 9 километров, российским силам понадобилось 40 месяцев.

Стоит добавить, что Генеральный штаб или Сухопутные войска Вооруженных сил Украины подобной информации не обнародовали.

Продвижение россиян / фото: x.com/JulianRoepcke

Планы РФ по захвату Донецкой области

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что россияне однозначно будут планировать захват Донецкой и левобережья Запорожской областей.

По его мнению, пока оккупанты своего не добьются, они будут продолжать собирать достаточное количество сил и средств, чтобы решить эти задачи.

"Они пока могут отказаться от провоцирующих операций на Херсонском направлении, на правом берегу. Они могут отказаться от Харьковских направлений, даже полностью вывести оттуда войска и перебросить их на восточный фронт. Но они никогда не откажутся от захвата Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, основная задача, которая стоит перед российскими оккупантами - это захват Донецкой области. Однако для захвата Днепропетровской области этой группировки сил недостаточно.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал, что Силы обороны продолжают удерживать позиции в Покровске, несмотря на чрезвычайно напряженную ситуацию.

Аналитики DeepState заявляли, что враг приблизился к Новоспасскому и Щербиновке в Бахмутском районе Донецкой области.

