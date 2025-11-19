'Прорвали сильнейшую линию фронта': в Bild заявили о продвижении россиян

Главное из заявления Репке:
- Оккупанты, вероятно, смогли продвинуться в Донецкой области
- Россияне могли прорвать одну из самых прочных украинских линий обороны
- Враг якобы оккупировал села Выемка, Ивано-Дарьевка и вошел в Северск
Российские оккупационные войска могли прорвать одну из самых крепких украинских линий обороны в Донецкой области. Об этом сообщил военный корреспондент немецкого издания Bild Юлиан Репке.
"Российские силы смогли продвинуться в Донецкой области, прорвав один из самых сильных и устойчивых участков украинской линии обороны", - написал он.видео дня
По его словам, российские подразделения якобы захватили села Выемка и Ивано-Дарьевка, после чего вошли в Северск с юга и сейчас контролируют около 20% города.
Репке отмечает, что для преодоления этого отрезка фронта, длиной около 9 километров, российским силам понадобилось 40 месяцев.
Стоит добавить, что Генеральный штаб или Сухопутные войска Вооруженных сил Украины подобной информации не обнародовали.
Планы РФ по захвату Донецкой области
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что россияне однозначно будут планировать захват Донецкой и левобережья Запорожской областей.
По его мнению, пока оккупанты своего не добьются, они будут продолжать собирать достаточное количество сил и средств, чтобы решить эти задачи.
"Они пока могут отказаться от провоцирующих операций на Херсонском направлении, на правом берегу. Они могут отказаться от Харьковских направлений, даже полностью вывести оттуда войска и перебросить их на восточный фронт. Но они никогда не откажутся от захвата Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма", - подчеркнул он.
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, основная задача, которая стоит перед российскими оккупантами - это захват Донецкой области. Однако для захвата Днепропетровской области этой группировки сил недостаточно.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал, что Силы обороны продолжают удерживать позиции в Покровске, несмотря на чрезвычайно напряженную ситуацию.
Аналитики DeepState заявляли, что враг приблизился к Новоспасскому и Щербиновке в Бахмутском районе Донецкой области.
Читайте также:
- Когда закончится война России против Украины - Буданов оценил прогноз Трампа
- "Равнозначно капитуляции": СМИ раскрыли, что предусматривает "мирный план" США и РФ
- Зеленский назвал единственное условие окончания войны и форматы переговоров с РФ
Об источнике: Bild
Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.
Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.
В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред