"Американцы были взбешены": известны новые детали переговоров о мире в Женеве - FT

Накал страстей снизился только через два часа. После этого переговорные группы "вернулись к конструктиву и начали полноценные переговоры".

Сергей Кислица раскрыл детали переговоров в Женеве

Главные тезисы:

Переговоры в Женеве едва не сорвались

Американская сторона была крайне раздражена утечками

Напряжённость снизилась только спустя два часа

По итогам встречи был подготовлен проект документа

Переговоры в Женеве по поводу "мирного плана" США между украинской и американской делегациями чуть не переросли в конфликт. Детали раскрыл первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

Как пишет Financial Times, переговоры, которые состоялись 23 ноября, "висели на волоске" в самом начале. Американская сторона "была очень взбешена".

По словам украинского дипломата, который входил в украинскую делегацию на переговорах, представители США были раздражены утечками в прессу подробностей "мирного плана", а также публичными обсуждениями этого документа.

Кислица сообщил, что "накал" снизился только через два часа, когда ситуацию с американской стороной обсудил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. После этого переговорные группы "вернулись к конструктиву и начали полноценные переговоры".

О чем договорились в Женеве

Кислица назвал встречу в Женеве между делегациями США и Украины "напряженной, но продуктивной". Он утверждает, что итогом переговоров стал полностью переработанный проект документа, который оставил обе стороны с "позитивным" ощущением.

В частности, "за скобки" были вынесены такие спорные пункты, как вопросы территорий, НАТО, России и США. Их, по данным FT, будут решать президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский.

Financial Times подчеркивает, что принимать решения по поводу территориальных вопросов украинская делегация и не была уполномочена, потому что Конституция Украины требует для этого проведения национального референдума.

Оценивая документ, который был согласован в итоге в Женеве, Кислица заявил, что от первоначальной версии "мирного плана" "осталось очень мало", а по некоторым его пунктам можно пойти на компромисс.

Мирный план Трампа - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на The Telegraph, в Женеве состоялись переговоры между делегациями Украины, США и ведущих европейских стран, где согласовали новый 19-пунктный план по прекращению войны. Впрочем, самые деликатные в политическом смысле вопросы Соединенные Штаты и Украина будут решать уже на уровне прямых переговоров между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Встреча обоих лидеров может состояться уже в течение текущей недели. По неподтвержденным данным, Зеленский может посетить Вашингтон.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что в процессе подготовки мирного плана осталось "лишь несколько разногласий", над которыми продолжается работа.

"Внутри царит оптимизм после переговоров в Женеве. Секретарь Рубио, спецпосланник Уиткофф и команда работали над планом из 28 пунктов, учитывая замечания как украинской, так и российской сторон", - отметила она.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал обновленный мирный план по Украине, состоящий из 19 пунктов. По его словам, мирный план Дональда Трампа может стать основной для переговоров по прекращению войны в Украине.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что установленный Трампом срок до 27 ноября, в течение которого Украина должна принять мирное предложение США, является гибким. Американская администрация хочет сохранить темп принятия решений и достичь цели в "разумный срок".

Как быстро Путин может остановить войну: мнение эксперта

Глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок считает, что глава Кремля Путин способен остановить обстрелы и наступление в Украине в течение одного дня, если будет достигнута соответствующая договорённость. Однако локальные нарушения перемирия могут продолжаться ещё длительное время.

В интервью Главреду Клочок заявил, что формальное состояние войны в Украине может сохраняться, но интенсивность боевых действий при устойчивом перемирии будет снижаться. Это, по его мнению, может открыть путь к обсуждению отмены военного положения и проведению выборов.

Такой период неопределённости, по его оценке, может длиться два-три месяца. После этого возможны два сценария: возобновление активных боевых действий или установление длительного перемирия.

Если же стороны выйдут на рабочий формат договорённостей, то, по мнению политолога, до окончания каденции президента США Дональда Трампа активные боевые действия в полном масштабе не возобновятся.

