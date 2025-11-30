Возвращение к 2021 году невозможно: в СНБО рассказали, к чему готовиться украинцам

Украина должна оставаться готовой к новым угрозам, опираясь на мощную армию, технологическое развитие и стратегическую подготовку кадров, указывает Коваленко.

Пока у власти остается режим российского диктатора и военного преступника Путина и его окружения, Россия будет продолжать стремиться уничтожить Украину и принудительно присоединить ее территории. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.

По его словам, следует осознавать, что в Кремле не появятся другие идеи сосуществования с Украиной. Это поколение, которое воспитывалось на ненависти к украинцам и видит своей целью только покорение нашего государства. Превратить Россию в демократию или даже в автократию, способную сосуществовать с демократическими странами, с такими людьми невозможно.

В то же время Коваленко отметил, что подобные конфликты не редкость в мире, где один народ стремится уничтожить другой или два народа претендуют на одну и ту же территорию.

"Из самых банальных - Израиль, уничтожения которого хотят все его соседи. И ничего. Страны Балтии, уничтожения которых хочет та же Россия, сербы и босняки, Южная Корея, уничтожения которой хочет КНДР, и много других, локальных. Единственное, что должна понимать наша нация - в случае завершения войны сейчас, возвращение к жизни 2021 или 2013 года - невозможно больше никогда. Но и в этом нет ничего критического. Наоборот, жизнь в иллюзиях хуже реальности", - говорится в сообщении.

Коваленко подчеркнул, что основой существования Украины всегда будет способность удерживать сильную армию.

По его словам, именно современные Силы обороны Украины, которые постоянно технологически развиваются, являются главной гарантией безопасности, и это следует воспринимать как факт и неизбежность. После завершения войны, если это произойдет, будет необходимо провести основательное реформирование СОУ.

"Чтобы оставить в армии специалистов, способных адаптировать СОУ к реалиям технологической войны. Многим людям, которые сейчас в СОУ, придется сделать выбор - оставаться и работать, или же нет", - отметил он.

Он добавил, что страна должна оставаться готовой к возможной повторной агрессии России, независимо от гарантий безопасности от партнеров, ведь режим Путина вряд ли исчезнет, а его цель осталась неизменной.

Коваленко отметил, что Украина, конечно, будет продолжать развиваться: сильная экономика и инвестиции будут оставаться ключевыми, однако все это будет основываться на мощных Силах обороны. Когнитивная война, диверсии и кибератаки и в дальнейшем будут угрозой.

"Также очень важно, чтобы страна формировала качественный кадровый резерв, потому что кадры, независимо от госслужбы или армии, определяют качество работы системы. Все это - будущее. Сейчас Россия атакует на фронте, война продолжается и нам важно защитить нашу страну. И очень нужно, чтобы наша дипломатия удержала давление и защитила интересы государства - это они сделают, я уверен. А дальше будет дальше", - резюмирует он.

Как писал Главред, для российского диктатора и военного преступника Владимира Путина завершение войны станет значительно более сложным испытанием, чем ее продолжение. Отсутствие боевых действий лишает Кремль "наркотического эффекта", который позволял удерживать поддержку населения благодаря милитаристской риторике, отметил российский политолог Дмитрий Орешкин.

Он добавил, что после окончания войны на первый план вернутся проблемы зарплат, цен, рабочих мест, свободы передвижения, доступа к информации и качества медицины и образования.

Таким образом оказывается, что положение дел у Путина после войны будет хуже, чем до ее начала. Санкции остаются в силе, а негативная репутация российского паспорта сохраняется.

Напомним, как ранее сообщал Главред, России не нужны сами по себе оккупированные регионы - главной целью РФ остается Украина как независимое государство со своим потенциалом, которое должно стать "коридором в Европу". На это обратил внимание посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что диктатор Путин не имеет ни гибкости, ни достаточных политических возможностей, чтобы согласиться на мирный план, согласованный с США.

Тем временем администрация президента США Дональда Трампа готова пойти на признание Крыма и других оккупированных украинских территорий частью России, чтобы побудить Кремль подписать соглашение о завершении войны. Для этого Трамп направляет в Москву своего спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, сообщает The Telegraph.

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

