Почему люди в церкви всегда такие грустные: священник поразил ответом

То, что у многих людей в церкви иногда нет радости на лице может иметь разные значения.

Почему в церковь приходят грустные люди / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Вы узнаете:

Что кроется за грустью людей в храме

Когда в храме чаще можно встретить счастливых людей

Часто в церкви люди выглядят расстроенными. Неверующие не понимают, почему так происходит и предполагают, что вера приносит лишь грусть и страдания людям.

священник ПЦУ Юлиан Тимчук рассказал, чем спровоцирована печаль людей, которые приходят в церковь.

Что означает печаль человека в храме

Тымчук объяснил, что люди в церкви грустные не потому, что вера приносит только грусть, а потому, что у каждого в храме иногда за этой грустью кроется глубокая вера, искреннее покаяние в определенных грехах, в событиях, которые произошли в жизни.

"Когда мы видим грустных людей в храме, это не значит, что так есть всегда. Туда приходят и веселые люди, иногда есть с кем посмеяться, поразвлечься над таким хорошим событием в жизни", - подчеркнул священник.

Когда в храме есть радостные люди

Священник отметил, что развлечения и улыбающиеся люди в храм приходят также. Особенно в те дни, когда там происходит крещение, или венчание.

Церковь - это место, где мы снимаем с себя маски и проявляем себя такими, какие мы есть. Поэтому сюда мы должны приходить настоящими", - подытожил Тымчук.

Смотрите видео с объяснением священника:

О персоне: Юлиан Тимчук Юлиан Тимчук - священник небольшого прихода в горном селе Розтоки. Он проповедует в различных социальных сетях, в частности в ТikTok, Instagram, Facebook, YouTube. В блоге священник проводит духовные беседы и молитву с людьми онлайн.

