Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Можно ли в церковь ходить в шортах: есть единственное исключение, когда это не запрещается

Алёна Воронина
9 августа 2025, 11:16
38
Священник объяснил, в каком единственном случае можно идти в храм в шортах.
Мужчина в шортах, священник Алексей Филюк
Можно ли в церковь ходить в шортах/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Можно ли в церковь ходить в шортах
  • В каком единственном случае это разрешается

Летом, когда жара зашкаливает, очень хочется одеваться как можно удобнее. Но что делать, если вы собираетесь в церковь? Уместно ли будет в таком случае надеть какую-то более прохладную одежду, например, шорты?

Ответ на этот вопрос дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк. Он отметил, что нежелательно ходить в церковь в шортах.

видео дня

"Не желательно. Церковь это место встречи с Богом. И поэтому туда надо идти так, чтобы никого не соблазнять", - отметил он.

Священник пояснил, что если речь идет о мужчинах, то лучше одеть в церковь брюки.

Но, по его словам, бывают и исключения. Так, если люди поехали куда-то как туристы и идя по улице в шортах вдруг увидели храм и захотели туда зайти, то можно это сделать.

"В крайних случаях можно. Но если в воскресенье вы собираетесь в храм на встречу с Богом, то надо быть собранными прекрасно. Бог, конечно, смотрит на сердце, но и одежда должна быть у нас такая, как бы сказать, выдержанная. Поэтому по традиции в храм в шортах не идем. Можно, но не надо", - сказал отец Алексей Филюк.

Смотрите видео о том, можно ли в церковь ходить в шортах:

Как ранее рассказывал Главред, священник ответил, можно ли спать напротив зеркала. Отец Филюк объяснил, действительно ли нельзя спать напротив зеркала, как говорит известная примета.

Также ранее священник ответил, нужно ли ставить памятники при дорогах, если там кто-то умер или погиб. Отец Алексей Филюк объяснил, стоит ли ставить памятник или крест на обочине возле того места, где кто-то погиб в ДТП.

Читайте также:

О персоне: Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

священники священник шорты Алексей Филюк
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин хочет контролировать Донетчину: в МИД Украины ответили, возможно ли это

Путин хочет контролировать Донетчину: в МИД Украины ответили, возможно ли это

12:21Война
Грозовые дожди накроют несколько областей: где ждать сильных осадков

Грозовые дожди накроют несколько областей: где ждать сильных осадков

11:31Синоптик
Будут очень тяжелые компромиссы: в Раде сделали тревожное заявление о мире в Украине

Будут очень тяжелые компромиссы: в Раде сделали тревожное заявление о мире в Украине

09:57Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Каким знакам зодиака круто повезет на Полнолуние 9 августа: всего 3 счастливчика

Каким знакам зодиака круто повезет на Полнолуние 9 августа: всего 3 счастливчика

Почти 40 лет возглавлял государство - кто управлял Украиной дольше всех в истории

Почти 40 лет возглавлял государство - кто управлял Украиной дольше всех в истории

Гороскоп Таро на завтра 9 августа: Скорпионам - довериться, Рыбам - отпустить

Гороскоп Таро на завтра 9 августа: Скорпионам - довериться, Рыбам - отпустить

Дочь в критическом состоянии: популярный в РФ певец срочно отменил гастроли

Дочь в критическом состоянии: популярный в РФ певец срочно отменил гастроли

"Не поддаются логике": путинист Киркоров публично обратился к Ротару

"Не поддаются логике": путинист Киркоров публично обратился к Ротару

Последние новости

12:39

Умер популярный российский актер Иван Краско

12:21

Путин хочет контролировать Донетчину: в МИД Украины ответили, возможно ли это

11:57

Фесенко: генпрокурор Кравченко - не "политический назначенец", а независимый профессионал

11:53

Что убивает уют камина: дизайнер назвал главную ошибку большинства гостинных

11:53

Девушка актера Константина Темляка обвинила его в насилии и абьюзе: тяжелый постВидео

Олещук: Прекращение огня для Путина - это признание поражения, он тянет времяОлещук: Прекращение огня для Путина - это признание поражения, он тянет время
11:49

Китайский гороскоп на завтра 10 августа: Драконам - депрессия, Крысам - тревога

11:31

Грозовые дожди накроют несколько областей: где ждать сильных осадков

11:30

Украинским пенсионерам могут прийти повестки: кому не избежать призыва в армию

11:16

Можно ли в церковь ходить в шортах: есть единственное исключение, когда это не запрещаетсяВидео

Реклама
10:27

Один приём, и сорняк исчезнет навсегда: как избавиться от поросли на 100%Видео

09:57

Будут очень тяжелые компромиссы: в Раде сделали тревожное заявление о мире в Украине

09:42

Обмен территорий на мир: Зеленский выступил с жестким заявлением

09:09

Последнее полнолуние лета: кому ждать исполнения желаний, а кому — тяжёлого прощания

09:07

Поставки оружия на фронт остановлены, российская железная дорога в огне - "АТЕШ"

08:44

РФ ударила ракетами по Днепру, три человека ранены: деталиФото

08:10

Удары дронами за первую неделю августа: что готовит РФмнение

07:53

Трамп объявил дату и место встречи с Путиным: стало известно, будет ли там Зеленский

07:10

Какой выход безопасен: нужно быть очень умным человеком, чтобы догадаться

06:10

Переговорные качели: что нам не известномнение

05:57

Три знака зодиака могут внезапно получить большие деньги в августе: кто в списке

Реклама
05:26

Шнуровать кроссовки не обязательно: лайфхак, который знают единицы

05:00

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 11 секунд найти цифру 1217

04:35

Как правильно - "яблучний" или "яблуневий": объяснение удивит всех украинцевВидео

03:30

Добавит шика: как выбрать цвет входной двери, чтобы впечатлить с порога

03:00

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке с парашютистом за 17 секунд

02:00

Рассмешат любого: астрологи назвали ТОП-6 самых веселых знаков зодиака

01:25

7 признаков того, что у вас эгоистичные отношения

00:23

Без него никуда: в Украине резко подорожал важный продукт

00:11

Алиев, Пашинян и Трамп подписали историческое трехстороннее мирное соглашение

08 августа, пятница
23:53

Территориальные уступки и подписание мирного договора: Трамп сделал срочные заявления

23:23

"Путин может послать Трампа": Лукашенко оскандалился из-за дерзких заявленийВидео

23:21

Новый штамм COVID-19 распростаняется по Украине: Stratus подтвердили в семи областях

22:47

Точная копия: Мэрайя Кэрри показала, как выглядит ее взрослая дочьВидео

22:39

Сгниет еще до зимы: с чем нельзя хранить картофель

22:22

"Полесье" покоряет Лигу конференций: как житомиряне установили рекорд украинских клубов

22:11

"Уже этой зимой": эксперт рассказал, как заставить россиян пойти против ПутинаВидео

21:50

Оккупанты продвинулись у Дачного: DeepState рассказал о ситуации на фронте

21:48

Ведутся активные переговоры: Зеленский - о дедлайне прекращения огня и конце войныВидео

21:36

Мы до сих пор стучим по дереву: как на самом деле возникли самые известные приметы

21:00

"Повторное взыскание кредита?": клиенты ПриватБанка жалуются на "минуса" на счетах

Реклама
20:43

"Мощный сигнал доверия": Совет ЕС одобрил многомиллиардный транш для Украины

20:42

Wi-Fi не достает до комнаты: эксперты назвали малозаметных "вредителей"Видео

19:46

Грозовые дожди возвращаются: в Украину идет резкое похолодание

19:41

Встреча Путина и Трампа уже запланирована: в Белом доме сообщили детали

19:32

Путин потребует вывода ВСУ из двух областей, а не из четырех как раньше - СМИ

19:23

Интересные факты о 90-х: что означала "кравчучка" и какие вещи стали символами эпохиВидео

19:06

Путин не изменил своих планов по Украине: выполнит ли Трамп "хотелки" Россиимнение

18:57

Дочь в критическом состоянии: популярный в РФ певец срочно отменил гастроли

18:34

"Болтун, лошадь, бульдозер": Лукашенко в ярких красках высказался о ТрампеВидео

18:31

УЕФА заплатила клубам из РФ 10,8 млн евро, но украинские остались без выплат – СМИ

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять