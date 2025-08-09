Можно ли в церковь ходить в шортах: есть единственное исключение, когда это не запрещается

Священник объяснил, в каком единственном случае можно идти в храм в шортах.

Летом, когда жара зашкаливает, очень хочется одеваться как можно удобнее. Но что делать, если вы собираетесь в церковь? Уместно ли будет в таком случае надеть какую-то более прохладную одежду, например, шорты?

Ответ на этот вопрос дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк. Он отметил, что нежелательно ходить в церковь в шортах.

"Не желательно. Церковь это место встречи с Богом. И поэтому туда надо идти так, чтобы никого не соблазнять", - отметил он.

Священник пояснил, что если речь идет о мужчинах, то лучше одеть в церковь брюки.

Но, по его словам, бывают и исключения. Так, если люди поехали куда-то как туристы и идя по улице в шортах вдруг увидели храм и захотели туда зайти, то можно это сделать.

"В крайних случаях можно. Но если в воскресенье вы собираетесь в храм на встречу с Богом, то надо быть собранными прекрасно. Бог, конечно, смотрит на сердце, но и одежда должна быть у нас такая, как бы сказать, выдержанная. Поэтому по традиции в храм в шортах не идем. Можно, но не надо", - сказал отец Алексей Филюк.

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

