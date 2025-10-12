Базовый гардероб на осень: как выбрать теплый и стильный гольф

Вы узнаете:
- Как выбрать модный гольф на осень 2025
- С чем носить гольф
Осень - лучшее время, чтобы обновить гардероб и добавить ему тепла, уюта и стиля. В холодный сезон гольф становится базовой вещью, без которой не обойтись. Главред расскажет, какие модели стоит иметь этой осенью, чтобы выглядеть модно и чувствовать себя комфортно.
Украинский дизайнер Андре Тан назвал 5 гольфов, которые точно должны быть в гардеробе на этот холодный сезон:
- гольф из кашемира;
- черный гольф;
- гольф с принтом;
- удлиненный гольф;
- цветной гольф.
Гольф из кашемира - роскошь в каждом движении
Андре Тан советует обратить внимание на гольфы из кашемира. Такие женские гольфы мягкие, приятные на ощупь и подходят к любому образу. Их можно сочетать и с брюками, и с юбками, или даже носить под шорты. Именно гольф из кашемира станет идеальной базовой вещью в женском гардеробе осени-зимы.
"Это не просто любовь с первого взгляда - это тепло и уют в твоем доме", - говорит дизайнер.
Черный гольф - основа базового гардероба
Черный гольф - это классика, которая никогда не выходит из моды. По словам стилиста, это базовый гольф, добавляющий образу сдержанности и элегантности. Его можно носить со свободными брюками или юбками-миди - идеальное решение для осеннего стиля 2025.
Дизайнер советует иметь хотя бы один качественный черный гольф, ведь это элемент, который никогда не выходит из моды и подходит почти к любому стилю - от офисного до кэжуал.
Гольфы с принтом - стильный акцент
Чтобы разнообразить осенние образы, стоит добавить гольфы с деликатным принтом. Андре Тан советует выбирать рисунки с цветами, мушками или геометрией, но без чрезмерной яркости. Такие гольфы добавляют образу индивидуальности и прекрасно сочетаются с однотонным низом.
"Принт должен быть не кричащим - это очень важно", - отмечает модельер.
Удлиненные гольфы - комфорт и стиль нулевых
Еще один тренд сезона - длинные гольфы до колена. Они выглядят эффектно и удобно, особенно в прохладную погоду. Их можно сочетать с короткими джинсами или леггинсами - это стильное возвращение эстетики 2000-х.
Андре Тан признается, что этот период особенно близок ему, ведь напоминает студенческие времена - эпоху свободы и экспериментов в моде.
Цветные гольфы - яркое настроение осени
Цветные гольфы в ярких оттенках - красном, синем или оранжевом - станут главным акцентом твоего осенне-зимнего гардероба. Они помогают создать настроение и подчеркнуть индивидуальность.
"Цветные гольфы - это не просто тренд, а настоящая необходимость. Они наполняют день энергией", - говорит дизайнер.
Как выбрать гольф - смотрите видео:
О персоне: Андре Тан
Андре Тан - украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан - аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошел обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St. Martins college of Art в Великобритании, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 года стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Женат на Алине Харечко. Имеет дочь Софию.
