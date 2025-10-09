Секреты красоты Софи Лорен: как в 91 год сохранить молодость и шарм

Вы узнаете:
- Какие секреты красоты помогают Софи Лорен выглядеть роскошно в 91
- Как актриса ухаживает за кожей и волосами
Легендарная итальянская актриса Софи Лорен впервые за долгое время появилась на публике - 91-летняя кинодива посетила свадьбу своего сына Карло Понти-младшего, который женился на фитнес-тренере Мариам Шарманашвили. На новых фото с события Софи выглядит роскошно, с излучающей молодость кожей и фирменной улыбкой.
Главред узнал, какими правилами десятилетиями руководствуется актриса, чтобы сохранять свою красоту.
Оливковое масло - польза для кожи
Софи Лорен с юности имела свои секреты красоты, главный из которых - простота и естественность рассказывает ТаблоID. Одним из главных средств в ее уходе является оливковое масло. Она добавляет несколько капель в горячую ванну для смягчения кожи, а также иногда смазывает им кончики волос.
Уход за лицом и кожей вокруг глаз
Чтобы поддерживать свежий взгляд, актриса пользуется пастой из свежей мяты - натуральным средством против темных кругов и отеков. Кроме того, Софи применяет крем с витамином А и лосьон с розовой водой, которые питают кожу и сохраняют ее эластичность.
Фирменный макияж Софи Лорен и красная помада
Софи Лорен всегда верила в силу макияжа. Ее узнаваемый образ - драматический мейкап глаз, изящная подводка и различные оттенки красной помады. В 2011 году бренд Dolce & Gabbana даже создал специальную помаду Sophia No. 1, вдохновленную ее любимым цветом губ - интенсивным, но в то же время элегантным вишневым оттенком.
Диета Софи Лорен - паста, овощи и бокал вина
Кинодива не скрывает: секрет ее красоты не только в косметике, но и в удовольствии от жизни. В интервью Elle Australia она рассказала, что придерживается средиземноморской диеты, в которую входят свежие овощи, рыба, макароны и оливковое масло.
"Я лучше буду есть пасту и пить вино, чем быть размером XXS", - с улыбкой говорит Софи.
Сон и гармония - лучшая косметика
Актриса убеждена, что спокойный сон - это основа красоты. Она ложится спать не позже девяти вечера, а просыпается около шести утра. По словам Софи, хороший внешний вид начинается с любви к жизни, внутреннего спокойствия и благодарности.
Формула красоты проста: "подпитывать любовь к жизни, есть спагетти и принимать ванны с оливковым маслом" - и из того, как выглядит 91-летняя Софи Лорен, это действительно работает.
О персоне: Софи Лорен
Софи Лорен - итальянская актриса, модель, певица, автобиограф, сообщает Википедия. Самую известную роль в карьере сыграла в ленте режиссера Витторио де Сика "Чочара" (1960). За нее была признана лучшей актрисой на Каннском кинофестивале, получила "Оскар" и множество других международных кинонаград.
