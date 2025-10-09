Секреты красоты Софи Лорен: как в 91 год сохранить молодость и шарм

Софи Лорен поразила своим появлением на публике - как актриса ухаживает за собой.

Софи Лорен / фото: instagram.com, mariamsharmanashvili, imdb.com

Вы узнаете:

Какие секреты красоты помогают Софи Лорен выглядеть роскошно в 91

Как актриса ухаживает за кожей и волосами

Легендарная итальянская актриса Софи Лорен впервые за долгое время появилась на публике - 91-летняя кинодива посетила свадьбу своего сына Карло Понти-младшего, который женился на фитнес-тренере Мариам Шарманашвили. На новых фото с события Софи выглядит роскошно, с излучающей молодость кожей и фирменной улыбкой.

Главред узнал, какими правилами десятилетиями руководствуется актриса, чтобы сохранять свою красоту.

Оливковое масло - польза для кожи

Софи Лорен с юности имела свои секреты красоты, главный из которых - простота и естественность рассказывает ТаблоID. Одним из главных средств в ее уходе является оливковое масло. Она добавляет несколько капель в горячую ванну для смягчения кожи, а также иногда смазывает им кончики волос.

Софи Лорен на свадьбе сына / фото: instagram.com, mariamsharmanashvili

Уход за лицом и кожей вокруг глаз

Чтобы поддерживать свежий взгляд, актриса пользуется пастой из свежей мяты - натуральным средством против темных кругов и отеков. Кроме того, Софи применяет крем с витамином А и лосьон с розовой водой, которые питают кожу и сохраняют ее эластичность.

Фирменный макияж Софи Лорен и красная помада

Софи Лорен всегда верила в силу макияжа. Ее узнаваемый образ - драматический мейкап глаз, изящная подводка и различные оттенки красной помады. В 2011 году бренд Dolce & Gabbana даже создал специальную помаду Sophia No. 1, вдохновленную ее любимым цветом губ - интенсивным, но в то же время элегантным вишневым оттенком.

Софи Лорен макияж / фото: imdb.com

Диета Софи Лорен - паста, овощи и бокал вина

Кинодива не скрывает: секрет ее красоты не только в косметике, но и в удовольствии от жизни. В интервью Elle Australia она рассказала, что придерживается средиземноморской диеты, в которую входят свежие овощи, рыба, макароны и оливковое масло.

"Я лучше буду есть пасту и пить вино, чем быть размером XXS", - с улыбкой говорит Софи.

Сон и гармония - лучшая косметика

Актриса убеждена, что спокойный сон - это основа красоты. Она ложится спать не позже девяти вечера, а просыпается около шести утра. По словам Софи, хороший внешний вид начинается с любви к жизни, внутреннего спокойствия и благодарности.

Софи Лорен диета / фото: imdb.com

Формула красоты проста: "подпитывать любовь к жизни, есть спагетти и принимать ванны с оливковым маслом" - и из того, как выглядит 91-летняя Софи Лорен, это действительно работает.

О персоне: Софи Лорен Софи Лорен - итальянская актриса, модель, певица, автобиограф, сообщает Википедия. Самую известную роль в карьере сыграла в ленте режиссера Витторио де Сика "Чочара" (1960). За нее была признана лучшей актрисой на Каннском кинофестивале, получила "Оскар" и множество других международных кинонаград.

