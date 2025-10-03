Как подобрать правильные колготки: секрет стильных образов на осень

Вы узнаете:
- В каких случаях лучше надевать тонкие колготки
- Под какую обувь надо одевать плотные колготки
Осень - период, когда подобрать стильный образ достаточно сложно, ведь в один день погода может напоминать предзимнюю, а уже на следующий начинается бабье лето.
Но, как узнал Главред, есть несколько секретов, как сделать свой осенний образ не только теплым, но и модным. Об одном из них, связанном с колготками, в TikTok рассказала украинский блогер Диана Головец.
Как правильно подобрать колготки осенью
Так как осень является переходным сезоном между теплом и лютым холодом, в это время можно надевать как и прозрачные колготки, так и плотные. Головец поделилась несколькими секретами, как не ошибиться в своем выборе.
Если вы надеваете на улицу легкие туфли, то под них лучше надеть прозрачные колготки. Так общий образ будет более изящный, а колготки красиво подчеркнут ноги.
Если к образу вы решили добавить гольф, или свитер под горло, то уже и низ надо дополнять более массивными колготками, то есть лучше выбрать более плотные.
Если же на улице достаточно тепло для поло, или другого верха с открытыми руками, то и на ноги лучше одеть более легкие колготки для баланса. В общем надо помнить, что прозрачные колготки для легких луков, а плотные - для массивной обуви и теплых свитеров.
Смотрите видео о правильном выборе колготок:
@dianagologovets Каждый образ имеет свои "правильные" колготки: прозрачные для легких луков, плотные - для массивной обуви и теплых свитеров ? В этом видео я наглядно показываю разницу, чтобы вы всегда выглядели стильно ✨ ? Заказать можно в @Наташка #gologovets_видео#лайфхак#полезныесоветы#одежда#стиль#осень#колготы#чтоодеть♬ оригинальный звук - Diana_gologovets
Другие новости:
- Как отрастить густые волосы: секрет в масле
- Офисный гардероб на осень 2025: как выглядеть стильно на работе
- Как выбрать коричневую помаду: простые правила помогут найти ваш оттенок
О персоне: Диана Головец
Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред