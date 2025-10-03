Как подобрать правильные колготки: секрет стильных образов на осень

Осенние образы могут выглядеть нестильно, если неправильно подобрать к ним колготки.

Как правильно выбрать колготки / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Вы узнаете:

В каких случаях лучше надевать тонкие колготки

Под какую обувь надо одевать плотные колготки

Осень - период, когда подобрать стильный образ достаточно сложно, ведь в один день погода может напоминать предзимнюю, а уже на следующий начинается бабье лето.

Но, как узнал Главред, есть несколько секретов, как сделать свой осенний образ не только теплым, но и модным. Об одном из них, связанном с колготками, в TikTok рассказала украинский блогер Диана Головец.

Как правильно подобрать колготки осенью

Так как осень является переходным сезоном между теплом и лютым холодом, в это время можно надевать как и прозрачные колготки, так и плотные. Головец поделилась несколькими секретами, как не ошибиться в своем выборе.

Если вы надеваете на улицу легкие туфли, то под них лучше надеть прозрачные колготки. Так общий образ будет более изящный, а колготки красиво подчеркнут ноги.

Какие колготки надевать под легкие туфли / фото: скриншот

Если к образу вы решили добавить гольф, или свитер под горло, то уже и низ надо дополнять более массивными колготками, то есть лучше выбрать более плотные.

Какие колготки одевать под верх под горло / фото: скриншот

Если же на улице достаточно тепло для поло, или другого верха с открытыми руками, то и на ноги лучше одеть более легкие колготки для баланса. В общем надо помнить, что прозрачные колготки для легких луков, а плотные - для массивной обуви и теплых свитеров.

Какие колготки надевать под верх с открытыми руками / фото: скриншот

О персоне: Диана Головец Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

