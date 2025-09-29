Как выбрать коричневую помаду: простые правила помогут найти ваш оттенок

Коричневая помада возвращается в осенние модные тренды.

https://glavred.info/fashion/kak-vybrat-korichnevuyu-pomadu-prostye-pravila-pomogut-nayti-vash-ottenok-10702382.html Ссылка скопирована

Модная коричневая помада / коллаж: Главред, скрин видео: tiktok.com

Вы узнаете:

Как выбрать оттенок коричневой помады

Как правильно наносить помаду

Если вы ищете идеальный оттенок помады на осень, то главным бьюти-хитом становится помада цвета шоколада. Она возвращается из эпохи 90-х, когда задавала тон в макияже супермоделей и стала настоящим символом стиля It-girl. Главред расскажет, как подобрать для себя правильную помаду и как ее нанести для идеального результата.

История коричневой помады

В 90-х шоколадно-коричневая помада украшала образы супермоделей Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Линды Евангелисты и Клаудии Шиффер, рассказывает Vogue.ua. Он ассоциировался с женственностью, изяществом и смелостью. Теперь этот цвет снова покоряет бьюти-рынок благодаря новым иконам стиля - Эмили Ратаковски и Дакоте Джонсон.

видео дня

Коричневая помада - история оттенка / фото: tiktok.com, TownGal

Современное прочтение

В отличие от 90-х, теперь шоколадная помада имеет множество вариаций: от нюдовых оттенков café latte до насыщенных темно-коричневых тонов. Важен подтекст: розовый добавит нежности, а терракотовый - тепла. Это позволяет адаптировать оттенок под любой тип внешности.

Как подобрать правильный тон помады

Выбирая шоколадно-коричневую помаду, важно учитывать не только модные тенденции, но и особенности собственной внешности. Тон кожи и форма губ играют ключевую роль в создании гармоничного образа.

Для оливковой кожи - подходит холодный темно-коричневый.

Для теплого тона лица - золотистые и терракотовые оттенки.

Для тонких губ - блестящие или сатиновые формулы, придающие объем.

Для пухлых губ - матовые текстуры, которые подчеркивают насыщенность цвета.

Коричневая помада - как выбрать / фото: tiktok.com, Mua Milenial

Как правильно наносить помаду

Шоколадный оттенок выглядит особенно выразительно, но в то же время требует внимательного нанесения. Правильная подготовка губ и техника помогут сделать макияж аккуратным и стойким в течение дня.

Увлажните губы перед макияжем.

Используйте контурный карандаш в тон помады.

Наносите продукт кисточкой для идеальной стойкости.

Шоколадно-коричневая помада - это не просто тренд, а настоящая классика, которая удачно подчеркнет вашу красоту. Этой осенью именно она станет стильным акцентом в макияже.

Вас может заинтересовать:

Что такое Vogue? Vogue - ежемесячный журнал о моде, основанный в 1892 году. Является самым влиятельным модным изданием в мире и "библией моды". Версии журнала выпускаются в двадцати странах мира. Vogue стал первым журналом в истории модных изданий, где на обложке была опубликована цветная фотография, снимки размещены на развороте, изображения обрезаны до краев без белых полей, использованы постановочные съемки, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред