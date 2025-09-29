Как выбрать коричневую помаду: простые правила помогут найти ваш оттенок

Вы узнаете:
- Как выбрать оттенок коричневой помады
- Как правильно наносить помаду
Если вы ищете идеальный оттенок помады на осень, то главным бьюти-хитом становится помада цвета шоколада. Она возвращается из эпохи 90-х, когда задавала тон в макияже супермоделей и стала настоящим символом стиля It-girl. Главред расскажет, как подобрать для себя правильную помаду и как ее нанести для идеального результата.
История коричневой помады
В 90-х шоколадно-коричневая помада украшала образы супермоделей Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Линды Евангелисты и Клаудии Шиффер, рассказывает Vogue.ua. Он ассоциировался с женственностью, изяществом и смелостью. Теперь этот цвет снова покоряет бьюти-рынок благодаря новым иконам стиля - Эмили Ратаковски и Дакоте Джонсон.
Современное прочтение
В отличие от 90-х, теперь шоколадная помада имеет множество вариаций: от нюдовых оттенков café latte до насыщенных темно-коричневых тонов. Важен подтекст: розовый добавит нежности, а терракотовый - тепла. Это позволяет адаптировать оттенок под любой тип внешности.
Как подобрать правильный тон помады
Выбирая шоколадно-коричневую помаду, важно учитывать не только модные тенденции, но и особенности собственной внешности. Тон кожи и форма губ играют ключевую роль в создании гармоничного образа.
- Для оливковой кожи - подходит холодный темно-коричневый.
- Для теплого тона лица - золотистые и терракотовые оттенки.
- Для тонких губ - блестящие или сатиновые формулы, придающие объем.
- Для пухлых губ - матовые текстуры, которые подчеркивают насыщенность цвета.
Как правильно наносить помаду
Шоколадный оттенок выглядит особенно выразительно, но в то же время требует внимательного нанесения. Правильная подготовка губ и техника помогут сделать макияж аккуратным и стойким в течение дня.
- Увлажните губы перед макияжем.
- Используйте контурный карандаш в тон помады.
- Наносите продукт кисточкой для идеальной стойкости.
Шоколадно-коричневая помада - это не просто тренд, а настоящая классика, которая удачно подчеркнет вашу красоту. Этой осенью именно она станет стильным акцентом в макияже.
