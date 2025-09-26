Офисный гардероб на осень 2025: как выглядеть стильно на работе

Вы узнаете:
- Какие вещи должны быть в вашем гардеробе осенью
- Как сочетать офисный стиль и комфорт
Осень - это лучшее время, чтобы освежить свой гардероб и добавить ему элегантности. Особенно это актуально для офисного стиля, где важно сочетать комфорт и сдержанную роскошь. Главред расскажет о главных трендах осенней офисной моды 2025.
Что надевать в офис осенью
Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что основой стильного рабочего гардероба могут стать:
- широкие брюки;
- платья с длинным рукавом;
- классические блузы;
- жакеты с подчеркнутыми плечами;
- сапоги на низком каблуке.
Широкие брюки - базовый тренд осени
По словам Андре Тана, широкие брюки остаются главной универсальной вещью офисного гардероба осенью 2025 года. Они легко сочетаются и с объемными свитерами, и с нежными блузами. Такая модель добавляет образу элегантности, но при этом остается максимально удобной для работы в офисе и длительных встреч.
Платья с длинным рукавом - женственность и комфорт
Модные платья с длинным рукавом в классических оттенках - черном, бежевом или коричневом - станут вашей осенней "палочкой-выручалочкой". Они создают сдержанный силуэт, но в то же время подчеркивают фигуру.
Классическая блуза - всегда в моде
Блуза из шелка или шерсти - настоящий маст-хэв осеннего гардероба. Она всегда выглядит дорого и элегантно, добавляет статусности и отлично сочетается как с юбками, так и с брюками. По мнению Андре Тана, именно классическая блуза создает безупречную основу для любого офисного образа.
Жакет с акцентными плечами
Осенний стиль 2025 не обойдется без классического жакета с акцентными плечами. Андре Тан рекомендует выбирать модели с четкой линией плеча, которые добавляют образу силы и уверенности. Такой жакет можно носить как с брюками, так и с платьями, создавая современный деловой силуэт.
Элегантные сапоги на низком ходу
Чтобы совместить офисный стиль и комфорт, стоит выбрать сапоги на низком ходу. По словам дизайнера, это универсальная пара, которая подходит к платьям, брюкам и даже юбкам. Они одинаково хорошо смотрятся и в офисе, и во время долгих прогулок после работы.
О персоне: Андре Тан
Андре Тан - украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан - аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошел обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St. Martins college of Art в Великобритании, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 года стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Женат на Алине Харечко. Имеет дочь Софию.
