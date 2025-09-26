Офисный гардероб на осень 2025: как выглядеть стильно на работе

Андре Тан рассказал, как одеваться в офис осенью.

Андре Тан рассказал об офисном гардеробе / коллаж: Главред, скрин видео: Андре Тан

Осень - это лучшее время, чтобы освежить свой гардероб и добавить ему элегантности. Особенно это актуально для офисного стиля, где важно сочетать комфорт и сдержанную роскошь. Главред расскажет о главных трендах осенней офисной моды 2025.

Что надевать в офис осенью

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что основой стильного рабочего гардероба могут стать:

широкие брюки;

платья с длинным рукавом;

классические блузы;

жакеты с подчеркнутыми плечами;

сапоги на низком каблуке.

Широкие брюки - базовый тренд осени

По словам Андре Тана, широкие брюки остаются главной универсальной вещью офисного гардероба осенью 2025 года. Они легко сочетаются и с объемными свитерами, и с нежными блузами. Такая модель добавляет образу элегантности, но при этом остается максимально удобной для работы в офисе и длительных встреч.

Трендовые брюки / скрин видео: Андре Тан

Платья с длинным рукавом - женственность и комфорт

Модные платья с длинным рукавом в классических оттенках - черном, бежевом или коричневом - станут вашей осенней "палочкой-выручалочкой". Они создают сдержанный силуэт, но в то же время подчеркивают фигуру.

Осеннее платье / скрин видео: Андре Тан

Классическая блуза - всегда в моде

Блуза из шелка или шерсти - настоящий маст-хэв осеннего гардероба. Она всегда выглядит дорого и элегантно, добавляет статусности и отлично сочетается как с юбками, так и с брюками. По мнению Андре Тана, именно классическая блуза создает безупречную основу для любого офисного образа.

Офисная блуза / скрин видео: Андре Тан

Жакет с акцентными плечами

Осенний стиль 2025 не обойдется без классического жакета с акцентными плечами. Андре Тан рекомендует выбирать модели с четкой линией плеча, которые добавляют образу силы и уверенности. Такой жакет можно носить как с брюками, так и с платьями, создавая современный деловой силуэт.

Жакет с акцентными плечами / скрин видео: Андре Тан

Элегантные сапоги на низком ходу

Чтобы совместить офисный стиль и комфорт, стоит выбрать сапоги на низком ходу. По словам дизайнера, это универсальная пара, которая подходит к платьям, брюкам и даже юбкам. Они одинаково хорошо смотрятся и в офисе, и во время долгих прогулок после работы.

Элегантные сапоги / скрин видео: Андре Тан

Офисный осенний гардероб - смотреть видео:

