Одна ложка — и унитаз сияет: 100%-ное натуральное средство против стойких пятен

Лимонная кислота считается натуральным, но мощным средством для борьбы с известковыми отложениями и плесенью в санузлах.

https://glavred.info/lifehack/odna-lozhka-i-unitaz-siyaet-100-noe-naturalnoe-sredstvo-protiv-stoykih-pyaten-10697942.html Ссылка скопирована

Как отмыть налет на унитазе / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Вы узнаете:

Лимонная кислота считается натуральным, но мощным средством

Профессионалы рекомендуют оставлять лимонную кислоту как минимум на час

Известковый налёт — это не просто налёт, а чрезвычайно плотное образование, сравнимое по твёрдости с бетоном. Использование обычного туалетного ёршика не даёт нужного эффекта — он не может удалить с унитаза такие отложения.

Кроме того, налёт со временем темнеет, приобретая коричневатый оттенок, из-за чего даже регулярно убираемый унитаз выглядит неопрятно, пишет Express.

видео дня

Важно понимать: отбеливатель не удаляет налёт, а всего лишь осветляет его, маскируя проблему, а не решая её.

Эффективное натуральное решение — лимонная кислота

Лимонная кислота считается натуральным, но мощным средством для борьбы с известковыми отложениями и плесенью в санузлах.

Она отличается не только высокой эффективностью, но и экологичностью, особенно по сравнению с агрессивной бытовой химией.

По словам экспертов, лимонная кислота:

разрушает известковый налёт, превращая его в растворимую соль — цитрат кальция,

обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами,

удаляет жир, освежает и отбеливает,

безопасна в использовании.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Как использовать лимонную кислоту против налёта

Чтобы добиться заметного результата:

Насыпьте 2 чайные ложки лимонной кислоты прямо в чашу унитаза.

При сильных загрязнениях можно увеличить дозировку.

Оставьте средство минимум на 15 минут, но при особо плотном налёте — лучше на ночь.

Утром достаточно будет просто смыть — отложения исчезают без усилий.

Полезный совет

Профессионалы по чистке рекомендуют оставлять лимонную кислоту в унитазе как минимум на 1 час, чтобы добиться наилучшего результата. А для борьбы с застарелыми отложениями — действовать "ночным способом".

Как избавиться от налета: советы экспертов

Один из проверенных домашних методов — использовать белый уксус. Для этого нужно пропитать туалетную бумагу уксусом и плотно приложить её к участкам с налётом. Оставьте всё на ночь, а утром просто удалите бумагу. При необходимости процедуру можно повторить до полного очищения.

Вместо уксуса также можно взять натуральный лимонный сок. Бумажные полоски, смоченные в соке, аккуратно укладываются под ободок унитаза, где обычно скапливается больше всего известкового налёта. Через несколько часов налёт размягчается и легко удаляется с помощью ложки или щётки, не требуя усилий.

Смотрите видео - как отмыть унитаз:

Ранее Главред писал о том, что одно средство отбелит унитаз до блеска. Налет, который накопился, очень просто отмыть, если добавить в унитаз одно простое средство.

Напомним, ранее сообщалось о том, что унитаз будет ослепительно белым после одного средства. Даже если налет в унитазе долго не вымывается, избавиться от него поможет одно простое средство, которое есть на каждой кухне.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред