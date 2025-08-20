Унитаз вмиг засияет чистотой: феноменально простой и эффективный способ

Вы узнаете:
- Один из популярных советов — смочить туалетную бумагу в белом уксусе
- Белый уксус — доступное и безопасное средство, которое часто используется
Известковый налёт — это затвердевшие отложения кальция и магния, однако в унитазе они часто выглядят особенно неприятно, но есть действенный лайфхак.
Такие пятна могут приобретать темно-коричневый оттенок, из-за чего сантехника кажется грязной, даже если вы регулярно её моете, пишет Express.
Многие пользователи делятся эффективными, но щадящими методами борьбы с этой проблемой, не прибегая к агрессивной химии и трудоемкой чистке.
Один из популярных советов — смочить туалетную бумагу в белом уксусе и приложить её к загрязнённым участкам, оставив на ночь. Утром достаточно просто убрать бумагу и при необходимости повторить процедуру.
Другой вариант — использовать лимонный сок вместо уксуса. Смоченные в нём бумажные полоски укладываются под ободок унитаза. Через несколько часов можно легко удалить размягчённый налёт с помощью обычной ложки или щетки.
Такой способ напоминает популярную практику чистки кранов: их замачивают в уксусе для размягчения отложений и восстановления блеска поверхности.
Белый уксус — доступное и безопасное средство, которое часто используется для уборки в доме. Он эффективен против налёта на сантехнике, плитке и стекле.
Важно помнить: при использовании уксуса, соды или лимонного сока нужно надевать перчатки и ни в коем случае не смешивать их с химическими средствами. Это может быть опасно.
Как быстро устранить неприятный запах в туалете
Специалисты по уборке рассказали об эффективных и простых способах освежить воздух в санузле. Один из самых необычных методов — применение обычного риса.
Как отмечают эксперты, рис отлично впитывает влагу и посторонние запахи. Если добавить к нему несколько капель эфирного масла, получится натуральный освежитель воздуха, который не только убирает запах, но и наполняет помещение приятным ароматом.
Смотрите видео - как отчистить унитаз:
Ранее Главред писал о том, что одно средство отбелит унитаз до блеска. Налет, который накопился, очень просто отмыть, если добавить в унитаз одно простое средство.
Напомним, ранее сообщалось о том, что унитаз будет ослепительно белым после одного средства. Даже если налет в унитазе долго не вымывается, избавиться от него поможет одно простое средство, которое есть на каждой кухне.
Больше новостей:
- Работает лучше химии: эксперты призвали налить один популярный напиток в унитаз
- Известковый налет в унитазе исчезнет, если использовать 2 натуральных ингредиента
- Пятна исчезнут всего за 15 минут: одно средство отбелит унитаз до блеска
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред