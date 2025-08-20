Унитаз вмиг засияет чистотой: феноменально простой и эффективный способ

Белый уксус — доступное и безопасное средство, которое часто используется для уборки в доме.

https://glavred.info/lifehack/unitaz-vmig-zasiyaet-chistotoy-fenomenalno-prostoy-i-effektivnyy-sposob-10691360.html Ссылка скопирована

Как отмыть унитаз / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Один из популярных советов — смочить туалетную бумагу в белом уксусе

Белый уксус — доступное и безопасное средство, которое часто используется

Известковый налёт — это затвердевшие отложения кальция и магния, однако в унитазе они часто выглядят особенно неприятно, но есть действенный лайфхак.

Такие пятна могут приобретать темно-коричневый оттенок, из-за чего сантехника кажется грязной, даже если вы регулярно её моете, пишет Express.

видео дня

Многие пользователи делятся эффективными, но щадящими методами борьбы с этой проблемой, не прибегая к агрессивной химии и трудоемкой чистке.

Один из популярных советов — смочить туалетную бумагу в белом уксусе и приложить её к загрязнённым участкам, оставив на ночь. Утром достаточно просто убрать бумагу и при необходимости повторить процедуру.

Другой вариант — использовать лимонный сок вместо уксуса. Смоченные в нём бумажные полоски укладываются под ободок унитаза. Через несколько часов можно легко удалить размягчённый налёт с помощью обычной ложки или щетки.

Универсальное чистящее средство своими руками / Главред

Такой способ напоминает популярную практику чистки кранов: их замачивают в уксусе для размягчения отложений и восстановления блеска поверхности.

Белый уксус — доступное и безопасное средство, которое часто используется для уборки в доме. Он эффективен против налёта на сантехнике, плитке и стекле.

Важно помнить: при использовании уксуса, соды или лимонного сока нужно надевать перчатки и ни в коем случае не смешивать их с химическими средствами. Это может быть опасно.

Как быстро устранить неприятный запах в туалете

Специалисты по уборке рассказали об эффективных и простых способах освежить воздух в санузле. Один из самых необычных методов — применение обычного риса.

Как отмечают эксперты, рис отлично впитывает влагу и посторонние запахи. Если добавить к нему несколько капель эфирного масла, получится натуральный освежитель воздуха, который не только убирает запах, но и наполняет помещение приятным ароматом.

Смотрите видео - как отчистить унитаз:

Ранее Главред писал о том, что одно средство отбелит унитаз до блеска. Налет, который накопился, очень просто отмыть, если добавить в унитаз одно простое средство.

Напомним, ранее сообщалось о том, что унитаз будет ослепительно белым после одного средства. Даже если налет в унитазе долго не вымывается, избавиться от него поможет одно простое средство, которое есть на каждой кухне.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред