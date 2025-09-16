Как быстро помыть лисички: необычный, но действенный лайфхак с мукой

Проточная вода - недостаточная очистка для лесных грибов.

https://glavred.info/lifehack/kak-bystro-pomyt-lisichki-neobychnyy-no-deystvennyy-layfhak-s-mukoy-10698266.html Ссылка скопирована

Как правильно промывать лисички / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Вы узнаете:

Что нужно для быстрого мытья лисичек

Как правильно промывать грибы

Грибной сезон в разгаре. Лисички - одни из самых популярных грибов, которые осенью собирают для изысканных блюд люди. Но дома их ждет проблема, как правильно помыть грибы.

Главред узнал, что просто промыть лисички под проточной водой недостаточно. Но есть лайфхак, как это сделать качественно и при этом быстро. Им на своем YouTube-канале поделилась украинский блогер Юлия Тарнавская.

видео дня

Календарь грибника / Инфографика: Главред

Зачем присыпать лисички мукой

Чтобы качественно помыть грибы надо сначала действительно промыть их под холодной водой, но на этом все не заканчивается. Следующим этапом лисички подпушиваем, выкладываем на противень тонким слоем и через сито присыпаем мукой.

Так грибы должны постоять 7-10 минут, чтобы мука впитала в себя грязь. Последним шагом снова промываем лисички в холодной воде.

Смотрите видео, как помыть лисички:

Вас может заинтересовать:

О персоне: Юлия Тарнавская Юлия Тарнавская - украинский блогер, автор YouTube-канала и Instagram-страницы с рецептами различных блюд и кулинарными лайфхаками. В Instagram на страницу Юлии подписаны более 10 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред