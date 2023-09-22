Без них зиму начинать нельзя: 5 проверенных способов приготовления ароматных лисичек

Также рассказываем, как отличить настоящую лисичку от ложной и показываем, как выглядят двойники.

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Грибы лисички / Коллаж Главред, фото Instagram (o_gorodnik), скриншот YouTube (Это просто)

Лисички - одни из самых вкусных и ценных грибов, которые можно найти в лесу. За ними охотятся все грибники, ведь лисички почти никогда не бывают червивыми. Как их отличить и правильно приготовить, читайте ниже.

Где искать лисички

Лисички чаще всего встречаются в старых сосновых лесах, хотя их можно найти в разных местах. Они появляются в июле и растут до начала первых зимних заморозков. Их излюбленными местами обитания являются затененные участки под деревьями, и эти грибы обычно растут в больших скоплениях. С наибольшей вероятностью лисички можно найти возле берез и на мху.

Как отличить ложную лисичку от настоящей

У лисичек есть похожий вид, который не пригоден для пищи - это ненастоящая лисичка. Настоящая лисичка легко различима по своей ровной желтой окраске и толстым полым ножкам. Поры гриба всегда имеют желтый цвет. В то время как у ложных лисичек ножки бывают более тонкими, а их споры имеют белый цвет.

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Еще одним способом различения этих двух видов грибов является запах: настоящие лисички обычно имеют фруктовый или древесный аромат. Если остаются сомнения, то любитель грибной охоты может аккуратно надавить на гриб. Если гриб настоящий, то его мякоть слегка приобретет красноватый оттенок, в то время как ложная лисичка не изменит свой цвет при таком воздействии. Кроме того, настоящие лисички крайне редко бывают поражены червями.

Настоящая лисичка (слева) и ненастоящая лисичка (справа) / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube ( Грибоведы TV)

Как чистить лисички

Грибы следует очистить от мусора, а поврежденные отделить от целых. Лесной мусор убирают мягкой тряпкой (губкой). Грязь не настолько сильно цепляется за поверхность лисичек, чтобы ее нужно было счищать ножом. С помощью ножа срезают подгнившие, размякшие и поврежденные части гриба. Губкой удалите мусор с пластин. Это особенно важно для дальнейшей сушки.

После очистки лисички нужно хорошо промыть, уделяя особое внимание подкапковым пластинкам. Обычно их промывают несколько раз. Если есть горьковатый привкус, замочите грибы на 30-60 минут. Больше советов о том, как почистить грибы без хлопот читайте на Главреде.

Как правильно приготовить лисички: 5 способов

В Украине существует 4 разновидности лисичек, и все они являются съедобными и вкусными грибами, которые давно используются в кулинарии. Лисички можно приготовить различными способами:

Варить: Крупные лисички нарежьте на дольки и варите после закипания на низком огне в течение 15-20 минут. Если вы планируете жарить лисички после варки, рекомендуется оставить воду несоленой, чтобы из грибов не вышли минеральные соли. В этом случае лисички следует варить всего лишь 4-5 минут. Сушеные лисички сначала промойте несколько раз в теплой воде, затем замочите их в холодной воде на 2-4 часа. Затем варите их в той же воде, пока не закипят в течение 40-60 минут.

Жарить: Перед жаркой лисички необязательно варить. На сковороде с маслом обжарьте мелко нарезанный лук, затем добавьте лисички и жарьте, пока не испарится выделившаяся влага. Посолите по вкусу, добавьте сметану, если желаете, и тушите до готовности в течение 15-20 минут. Лисички также можно запекать.

Солить: Касательно засолки лисичек существует разное мнение. Некоторые считают, что лисички лучше всего приготавливать в любом виде, кроме соленых, в то время как другие предлагают различные рецепты засолки и утверждают, что соленые лисички также вкусны. Солить лисички можно холодным и горячим способом. Для холодной засолки грибы моют и замачивают в воде с солью и лимонной кислотой (на литр воды: 1 столовая ложка соли и 2 грамма лимонной кислоты) на сутки, без предварительного отваривания. Затем вымаченные лисички укладывают в посуду, слоем, посыпая солью (50 г соли на килограмм лисичек), укропом, чесноком, смородиновым листом, хреном, вишней и тмином. После ферментации при комнатной температуре в течение 1-2 дней, лисички переносят на холод. Их можно употреблять через 1,5 месяца после засолки. Также попробуйте засолить грузди.

Мариновать: Лисички можно мариновать с последующей пастеризацией. Перед маринованием грибы следует тщательно очистить и промыть. Крупные грибы разрезают на четыре части, а мелкие оставляют целыми. После краткого отваривания в соленой воде с лимонной кислотой в течение 15 минут, горячие лисички укладывают в банки и заливают маринадом, оставляя 2 см свободного места от края банок. Затем банки пастеризуют в течение 2 минут для сохранения витаминов группы В.

Сушить: Здоровые, немытые, но хорошо очищенные лисички режут на дольки толщиной 3-5 мм вдоль плодового тела. Нарезанные лисички размещают на сушильной доске или в специальной сушилке так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Сушить лисички можно в помещениях с хорошей вентиляцией, на открытом воздухе (в тени или на солнце), с использованием сушилки, печи или духовки. Сначала грибы сушат при низкой температуре (60-65°), чтобы из них не вышел сок, затем при более высокой температуре. Лисички считаются готовыми к использованию, если грибные дольки мелко крошатся между пальцами.

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